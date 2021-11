KARIJEVI ORLOVI NA NOVOM POČETKU: Pešić večeras (20.00) posle dve decenije vodi reprezentaciju! LETONCI, OSTAVITE SVAKU NADU!

Večeras ćemo opet videti Svetislava Pešića kako komanduje reprezentacijom!

Doduše, na grudima košarkaša neće pisati Jugoslavija, kao pre dve decenije, kada je popularni Kari ostvario najveći uspeh u istoriji naše košarke. Dakle, trofejni stručnjak prvi put vodi Srbiju, ali ništa se u ambicijama ne menja - u konkretnom slučaju, to je plasman na Mundobasket.

Prvi rival je Letonija (20.00), a bilo bi jako važno da sa tribina dvorane "Aleksandar Nikolić" stigne jak vetar u leđa "orlovima".

- Očekuje nas izazovna utakmica protiv Letonije, koja ima kontinuitet, jer je tokom jula i avgusta igrala kvalifikacije i uigrana je, za razliku od nas koji smo se skupili pre nekoliko dana. To je sve početak jednog novog projekta. Ono što je najvažnije, taj nedostatak uigranosti moraćemo da kompenzujemo velikom željom koju su igrači ovih nekoliko dana pokazali. To je ono što me čini zadovoljnim i optimističnim - rekao je Pešić i dodao:

- Publika nam je veoma važna, naši navijači. Ako baš ne igramo sa najboljim igračima koje imamo, onda hajde da svi zajedno pomognemo njima da budu još bolji i postanu najbolji.

Kvalifikacije za SP Grupa A 1. kolo Danas Slovačka - Belgija 18.00 Srbija - Letonija 20.00 28. novembar Belgija - Srbija 15.30 Letonija - Slovačka 18.00

