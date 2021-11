UŽIVO, VIDEO! SRBIJA - LETONIJA 30:33, Orlovi bez odbrane, primili 33 poena u prvoj četvrtini!

TOK UTAKMICE

SRBIJA - LETONIJA Hala: Aleksandar Nikolić Sudije: Ćiulin (Rumunija), Maestre (Francuska), Sahin (Turska)

SRBIJA: Avramović, Dabgubić, Jagodić-Kuridža, Jović, Koprivica, Novak, Radanov, Ristić, Smailagić, Teodosić, Trifunović, Zagorac. Selektor: Svetislav Pešić

LETONIJA: Bertans, Kavars, Graculis, Kuruc, Zoriks, Ate, Beržins, Lakša, Lomaš, Mejerc, Pasekniks, Škele.

2. ČETVRTINA

11. minut - Teodosić postiže nove poene i smanjuje rezultat - 30:33. Njegovih deset poena.

1. ČETVRTINA

10. minut - Ristić smanjuje rezultat - 26:31. Teodosić je prethodno asistirao sa svoje polovine. Teodosić je precizan - 28:31. Škele pogađa dve sekunde pre istek četvrtine - 28:33. Letonci su u prvoj četvrtini šutirali 12 od 13.

9. minut - Teodosić je fauliran i imaće dva slobodna bacanja. Precizan je oba puta i Srbija prekida seriju gostiju - 22:28. šest njegovih poena. Ristić je pecizan - 24:28. Lomaš je nepogrešiv - 24:31. Njegova druga trojka i ukupno 12. poen.

8. minut - Pogađa Miloš Teodosić, njegovih četiri poena - 20:21. Lomaš je precizan sa linije penala - 20:23. Lomaš odmah pogađa za tri poena, pošto su Letonci uzeli loptu - 20:26 i prvi tajm-aut za Pešića. Lomaš nastavlja seriju, njegova nova dva poena - 20:28. Njegovih devet poena. Letonija šutra 10 od 10 iz igre.

7. minut - Žoriks pogađa trojku pod faulom, precizan je sa linije penala za 18:19. Letonija ima stopostotan šut do sada. Lomanš je precizan - 18:21.

6. minut - Sjajni Smailagić snažno zakucava u kontri za 16:12. Njegovih sedam poena. Gražulis pogađa za tri poena - 16:15. Teodosić je ušao u igri u odmah poentirao - 18:15.

5. minut - Bertans pogađa pod faulom. Precizan je i Letonija vodi - 11:12. Smailagić je precizan za tri poena - 14:12. Njegovih pet poena.

4. minut - Gražulis ponovo donosi vođstvo Letoniji - 8:9. Trifunović postiže prvu trojku za Srbiju - 11:9. Kompletna petorka Srbije se upisala u listu strelaca.

3. minut - Radanov je precizan - 6:4. Prva trojka na meču, precizan je Dairis Bertans - 6:7. Prvo vođstvo Letonije na meču. Avramović je četvrti igrač Srbije koji se upisao u strelce - 8:7.

2. minut - Smailagić se upisuje u strelce, Srbija vodi 4:2. Rodions Kuruc je izjednačio na 4:4. Košarkaš Partizana je odlično reagovao posle skoka u napadu.

1. minut - Marko Jagodić-Kuridža je prvi strelac na utakmici - 2:0. Grazulis je izjednačio na 2:2.

Reprezentativci Srbije dali su podršku Stevanu Jelovcu, koji je nedavno doživeo moždani udar.

Igrači oba tima su pre meča izašli sa majicama na kojima je pisalo "Stop nasilju nad ženama".

Ne baš sjajna poseta u Pioniru na startu jedne nove priče kada je reprezentacija u pitanju.

Košarkaši Srbije od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuju Letoniju na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Na klupi nacionalnog tima prvi put od 2002. godine, sedeće Svetislav Pešić. Pešić je uoči ove utakmice istakao sledeće:

- Očekuje nas izazovna utakmica protiv Letonije, koja ima kontinuitet, jer je tokom jula i avgusta igrala kvalifikacije i uigrana je, za razliku od nas koji smo se skupili pre nekoliko dana. To je sve početak jednog novog projekta. Ono što je najvažnije, taj nedostatak uigranosti moraćemo da kompenzujemo velikom željom koju su igrači ovih nekoliko dana pokazali. To je ono što me čini zadovoljnim i optimističnim. Publika nam je veoma važna, naši navijači. Ako baš ne igramo sa najboljim igračima koje imamo, onda hajde da svi zajedno pomognemo njima da budu još bolji i postanu najbolji.

Kapiten "Orlova" Miloš Teodosić se u utorak priključio nacionalnom timu. On je u susret duelu sa Letonijom istakao:

– Ulazimo u kvalifikacioni ciklus koji će trajati gotovo dve godine, a koji zbog sistema takmičenja svaku utakmicu čini veoma važnom. Letonija ume da bude neugodna, sigurno imaju određenu prednost kada je uigranost tima u pitanju, ali sam siguran da ćemo pokazati dobru energiju i igru koja će nas dovesti do željene pobede. Praktično smo na novom početku, nadam se da će i publika to prepoznati i pružiti veliku podršku reprezentaciji u sutrašnjoj utakmici.

Pešić se odlučio za sledećih 12 igrača: Miloš Teodosić, Nikola Jović, Alen Smailagić, Balša Koprivica, Marko Jagodić Kuridža, Jovan Novak, Dušan Ristić, Aleksa Avramović, Aleksa Radanov, Rade Zagorac, Uroš Trifunović i Nemanja Dangubić.

Srbija će tri dana kasnije gostovati Belgiji u Monsu u okviru drugog kola.

