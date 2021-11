UŽIVO: ZVEZDA-UNIKS (0:0), crveno-beli pred Delijama žele petu pobedu!

TOK MEČA:

1. minut - Utakmica je počela

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je u najavi meča da će predstojeći meč protiv Uniksa u Evroligi biti ozbiljan izazov za njegovu ekipu, koja će morati da odigra jako kako bi parirala ruskom timu.

"U ovom trenutku ozbiljan izazov za nas. Moraćemo da odigramo jako, jako dobro da bismo bili konkurentni, da im pariramo i pokušamo da njihov kvalitet iskontrolišemo. Želimo da igramo dobro ovaj meč, a za to je potrebno da i mi budemo jako dobri da bismo došli u situaciju da ih savladamo", rekao je Radonjić, prenosi klub.

Posle 11 odigranih utakmica, crveno-beli imaju četiri pobede i sedam poraza, dok Uniks ima skor 6/5.

Radonjić je naveo da su svi igrači u treningu, a da će se o Eronu Vajtu detaljnije sve znati sledeće nedelje.

foto: www.kkcrvenazvezda.rs

Govoreći o Uniksu, trener Zvezde je rekao da je ta ekipa u sjajnoj formi i da igra odlično.

"Radi se o timu koji ima veliki kvalitet, ekipa koja je dobra u oba smera, spremna da igra na jako visokom nivou, atletski jako dobra, napadački potentna. Imaju igrače koji mogu dosta toga da naprave, što su uostalom i pokazali u poslednje vreme gde su savladali neke od ponajboljih ekipa u Evroligi", rekao je Radonjić.

"Pobedili su Olimpiju koja je pokazala mnogo i to čak sa više od 20 razlike. Pre toga CSKA, Albu... Vezali su nekoliko pobeda posle uvodnog dela kada to nije sve izgledalo kao sada", dodao je on.

Utakmica se igra sutra od 19.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Kurir sport