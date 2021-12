RADONJIĆ PRED ZENIT: Moramo da odigramo kvalitetnu odbranu!

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da očekuje težak meč protiv Zenita iz Sankt Peterburga, kao i da će za dobru partiju biti potrebna kvalitetna igra u odbrani.

"Težak meč, jako dobro igraju, Zenit je pokazao da može da pravi probleme svim ekipma. Jaki su u oba pravca, ako želimo da im pariramo moramo da igramo kvalitetno u odbrani", rekao je Radonjić, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju u petak ekipi Zenita, u meču 13. kola Evrolige.

Zenit zauzima peto mesto sa osam pobeda i četiri poraza, dok Zvezda ima četiri pobede i osam poraza, na 13. mestu Evrolige.

foto: Starsport

Zvezda je u prošlom kolu Evrolige poražena na svom terenu od Uniksa iz Kazanja (78:98), a trener crveno-belih je istakao da je njegova ekipa dosadašnje mečeve u Evroligi igrala bez četvorice igrača.

"To nas prati od početka sezone, tek dva dana smo kompletni, očekujem da protiv Zenita odigramo bolju utakmicu nego što je to bio slučaj protiv Uniksa", dodao je on.

Košarkaš Zvezde Luka Mitrović rekao je da će ekipa uraditi sve da se pokaže u boljem izdanju nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu.

"Nadam se da ćemo konačno pokazati svoje pravo izdanje i na taj način da se suprostavimo jednoj odličnoj ekipi kao što je to Zenit. Videćemo koliko će to biti dovoljno za trijumf. Definitivno želimo da odigramo jednu dobru utakmicu. Što se tiče igračkog kadra, popunjeni su na svim pozicijama, ali od bekovske linije, koju izuzetno dobro poznajemo Lojd – Beron, se očekuje da bude najveća opasnost za nas", zaključio je Mitrović.

Meč Zenita iz Sankt Peterburga i Zvezde na programu je u petak od 19.00.

Kurir sport