VIDELI SMO KAKO LJUDI ZOVU HITNU POMOĆ: Potresne reči trenera AEK-a: Pričali smo s Jelovcem, ali znali smo da nešto nije u redu

Podsetimo, Jelovac je 14. novembra u Atini hitno hospitalizovan nakon što je imao problem tokom treninga.

- Pre tri nedelje sam sa igračima radio video analizu. Jelovac nije sedeo sa nama, jer je imao povredu skočnog zgloba. Bio je u sali za tretmane i vozio je bicikl za vežbanje. Kada smo završili sastanak, poslao sam igrače na trening i videli smo ljude kako zovu hitnu pomoć. Bio je pri svesti, uspeli smo da malo komuniciramo s njim, ali smo shvatili da nešto nije u redu i da je imao moždani udar - poručio je Dedas za grčki "Sports walla" i nastavio:

- Odmah smo otkazali trening i igrači su bili u bolnici. Sutradan smo igrali protiv Rige bez treninga, ali smo igrali za njega. Borili smo se kao ludi i pobedili. Onda smo odigrali i utakmicu u šampionatu i otišli na reprezentativnu pauzu. Kada smo imali vremena bez treninga i utakmica, shvatili smo koliko je situacija ozbiljna. Iz bolnice nisu stizale dobre vesti, ali smo mislili da će se izvući zato što je bio mlad.

foto: Starsport©

Grk je dodao da niko nije očekivao potpuni povratak srpskog košarkaša.

- Niko se nije zavaravao da će se Jelovac vratiti i zaigrati ponovo košarku, ali smo se nadali da će se probuditi i da će imati što manje oštećenja. Protekle dve nedelje psihički smo se pripremali za najgore, tako da objava o njegovoj smrti nikoga u timu nije iznenadila. Kada je porodica zatražila premeštaj za dalje lečenje u Srbiju, bilo nam je jasno da nada više ne postoji - rekao je Dedas i potom zaključio:

- To je tužno i čudno da je jedan mladić preminuo od moždanog udara. Nije bilo znakova upozorenja da bi to moglo da se dogodi. Trener sam više od 20 godina i ništa slično mi se nije desilo. To je teško iskustvo, životna lekcija. Znam da se o pokojniku uvek najbolje priča, ali Stevan je bio zaista neverovatan momak. Ozbiljan, ljubazan, nasmejan, bio je profesionalac i nikada nije pravio probleme.

Kurir sport