KAKVE REČI TRENERA DENVERA: Jokić raspametio Melouna! Amerikanac nikada ovako nije hvalio srpskog asa!

Trener Denver Nagetsa Majk Meloun bio je jako zadovoljan nakon trijumfa svog tima na gostovanju protiv Nju Orleansa.

Oduševljeni Meloun nije štedeo pohvale na račun svog najboljeg igrača - Nikole Jokića.

Jokić je zabeležio impresivan tripl dabl, ubacio je 39 poena, upisao 11 skokova i 11 asistencija na meču, a u produžetku je bio nezaustavljiv.

"U jednom momentu sam tokom produžetka sam sebi rekao da sam veoma srećan što u ovakvoj utakmici na svojoj strani imam MVP igrača na koga mogu da se oslonim i uz koga znam da će nešto dobro da se desi", rekao je Melun.

Trener Nagetsa je istakao da je Srbin još jednom pokazao da je igrač koji rešava utakmice.

"On vas neće nadmašiti u brziini ili nadskočiti. On će vas pobediti veštinom, mudrošću i on to radi zaista metodično. On je jedan od boljih igrača koji rešavaju mečeve u NBA u poslednjih pet godina, a večeras smo to i videli", rekao je Meloun nakon meča.

Kurir sport