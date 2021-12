RADONJIĆU ŽAO I ZBOG ĐOKOVIĆA: Bili smo blizu podviga, šteta!

Radonjić njie bio nezadovoljan, a čini se da je prelomio šut za tri.

"Analizirajući te podatke treba reći da bi sa boljim procentima imali veće šanse za pobedu. Bilo je tu i drugih grešaka, osim tih procenata. Bilo je i dobrih stvari. Borili smo se, nismo se predavali. Došli smo do završnice u kojoj smo imali šansu za iznenađenje. U tim trenucima je bilo grešaka. Mogli smo da šutnemo trojku i na manjoj razlici. Barselona je pobedila i to je to", rekao je Radonjić.

Utakmici je prisustvovao i prvi reket sveta Novak Đoković.

"Bilo je veliko zadovoljstvo što je došao da nas bodri. Kao i uvek je pokazivao emociju. Atmosfera je bila sjajna. Šteta što nismo došli do iznenađenja".

foto: @starsport

Zvezda je od počeka sezone nekompletna, ovog puta nisu igrali Ognjen Dobrić i Eron Vajt

"Šta bi se dešavalo sa Dobrićem? Nije igrao ni prošlu utakmicu. Bolestan je bio... Što se tiče Vajta, procenjeno je da ne želimo da ulazimo u fazu rizika. Treba ga očekivati vrlo brzo na parketu. Naravno, kompleksna je priča zbog duge pauze i teške povrede. Nadamo se da će biti brzo na parketu, kao i Dobrić".

Već u petak sledi duel sa Bajernom, takođe u Beogradu.

"Napori su ogromni u Evroligi. Ovo iziskuje velike potrebe da prevazilazimo prepreke. Čeka nas težak meč. Probaćemo da se regenerišemo", zaključio je trener crvenop- belih

Kurir sport