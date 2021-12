MORNAR PONOSAN ŠTO MU OBRADOVIĆ DOLAZI U GOSTE: Stiže nam najbolji evropski trener SVIH VREMENA!

Trener Mornara Mihailo Pavićević rekao je da je ponosan što će njegov klub ugostiti "najboljeg trenera Evrope svih vremena Željka Obradovića" i dodao da je Partizan favorit u toj utakmici, ali da "ne pobeđuju uvek favoriti".

- Bili smo u prilici da u zvaničnoj utakmici ugostimo legendu američke košarke Lerija Brauna... U subotu ćemo imati priliku da na, takođe, zvaničnoj utakmici ugostimo i najboljeg trenera Evrope svih vremena Željka Obradovića i ta činjenica čini mene kao i klub izuzetno ponosnim - rekao je Pavićević.

Košarkaši Mornara dočekuju sutra ekipu Partizana, u utakmici 12. kola ABA lige.

- Mnogi očekuju priču o budžetu, kako rival ima veliki a mi nemamo ali, nisam od tih. Ne interesuju me budžeti već moja ekipa, nezavisno protiv koga igramo - rekao je Pavićević.

- Poštujemo svakog rivala u ovoj ligi, naravno pogotovo one koji su obeležile ovo takmičenje kao što je to Partizan. Sa dužnim poštovanjem dočekujemo rivala iz Beograda, kao što smo i sve dosada i na to smo takodje jako ponosni. Tu se završava priča o protivniku - dodao je on.

foto: Starsport©

Pavićević je naveo da se njegova ekipa za utakmicu protiv Partizana sprema kao za svaku drugu.

- Posle lošeg starta mi smo u dobroj seriji. Polako sve dolazi na svoje mesto, dele se uloge i daćemo maksimum da eventualno iznenadimo Partizan koji je naravno favorit u ovom meču. Favoriti, međutim, ne pobeđuju uvek. Imali smo vremena da se spremimo za ovu utakmicu i očekujemo lepu utakmicu - rekao je on.

Košarkaš Mornara Nemanja Gordić istakao je da njegovu ekipu očekuje težak meč.

- Partizan je jedna od najboljih ekipa u ligi. Od početka sezone igraju u dobrom ritmu što u ABA ligi tako i u Evrokupu, dolaze u dobrom raspoloženju u Bar, ali i mi smo u dobrom ritmu nakon četiri pobede u prethodnih pet kola. Pokušaćemo da pružimo maksimum i videćemo za šta će to biti dovoljno - rekao je on.

Posle 11 kola u regionalnom takmičenju Partizan ima učinak od devet pobeda i dva poraza, a Mornar četiri pobede i sedam poraza.

Utakmica Mornar - Partizan na programu je sutra od 17.00.