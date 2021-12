MIHAILO PAVIĆEVIĆ POSLE PORAZA OD PARTIZANA: Sve je odisalo gostovanjem Željka Obradovića!

Trener košarkaša Mornara Mihailo Pavićević izjavio je večeras da je sve odisalo gostovanjem trenera Partizana Željka Obradovića u Baru.

Mornar je večeras u Baru poražen od Partizana sa 64:66, u 12. kolu regionalne ABA lige.

"Ova utakmica je bila poseban dogadjaj, sve je odisalo gostovanjem Željka Obradovića našem gradu. Bio je to jedan od najlepših trenutaka u klupskoj istoriji jer smo ugostili bez konkurencije najboljeg trenera u Evropi. Za naš mali klub iz malog grada to je veliki trenutak, za mene kao trenera jedan od najlepših u ovoj sali. Mi smo klub koji zna da ceni prave vrednosti i tako će biti uvek", rekao je Pavićević, a preneo klupski sajt.

foto: Starsport©

Kada je sam meč u pitanju, Pavićević smatra da njegov tim nema za čime da žali.

"Što se tiče utakmice, odmah da čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi. Ušli su tačno sa ciljem gde da nas napadnu i kako da nas izbace iz napadačkog ritma. To su uspeli u prvom poluvremenu. Pokušao sam na poluvremenu da probudim moje igrače. Mislim da su sa previše repsekta ušli u meč, uz sve dužno poštovanje prema ekipi Partizana mislim da smo ih precenili. Ako je nešto pozitivno za nas, to je igra u drugom poluvremenu. Bude nam krivo kad se izgubi ovako ali nema za čim da se žali", izjavio je on.

U narednom, 13. kolu ABA lige Mornar će gostovati Studentskom centru.

Kurir sport