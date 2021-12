ZLATNA ZVEZDICA! Maša je budućnost srpske košarke: Upoznajte evropsku šampionku koja sa Zvezdom piše nove stranice istorije!

Crvena zvezda je sinonim za uspeh ženske košarke u Srbiji.

Srpski klub pod trenerskom palicom iskusnog Dragana Vukovića godinama unazad beleži fantastične rezultate. Crveno-bele košarkašice osvojile su četiri šampionske titule u poslednjih pet godina, trenutno su lideri u Ženskoj ligi Srbije i na dobrom su putu da ponovo podignu trofej namenjen najboljoj ekipi u našoj zemlji.

Sjajni rezultati na domaćoj sceni nagrađeni su učešćem u Evrokupu, tako su popularne "Zvezdice" posle 12 godina pauze dobile priliku da zasijaju i u Evropi.

Odmah su napravile podvig i premašile sva očekivanja ovdašnje javnosti. Crveno-bele su bile jedna od četiri najbolje trećeplasirane ekipe u grupnoj fazi takmičenja i uspele su da prođu u plej-of. Nažalost, na startu nokaut faze "naletele" su na aktuelnog šampiona Evrokupa, ekipu Valensije, koja je u ovom momentu bila nepremostiva prepreka za srpski tim.

Međutim, porazi od moćnog španskog tima nisu uspeli da pokvare sjajan utisak koji su košarkašice Zvezde ostavile u Evropi.

Jedna od najzaslužnijih za neverovatne rezultate slavnog srpskog kluba je mlada srpska košarkašica Maša Janković (21), perspektivna reprezentativka Srbije, koja je poptunu afirmaciju stekla upravo u crveno-belom dresu.

Ova izuzetno talentovana košarkašica je ekskluzivno za Kurir pričala o svojim počecima, Crvenoj zvezdi, Evokupu, reprezentaciji Srbije, čuvenom balkonu.

Maša je košarkašku karijeru započela u rodnom Vrbasu, nakon toga usledio je kratak boravak u Novom Sadu, a onda je stigao poziv koji se ne odbija, poziv Crvene zvezde, čiji dres sa ponosom nosi poslednje tri sezone.

"Ovo mi je treća sezona u Zvezdi i jako sam zadovoljna uslovima i radom u klubu. Zvezda je godinama najbolji klub u Srbiji i drago mi je što imam priliku da je predstavljam. Svake godine nam je cilj da budemo prvi u ligi i da napredujemo kao ekipa", kaže Maša.

Srbija je posle osam godina pauze konačno imala predstavnika u jednom od najjačih evropskih takmičenja.

"Zadovoljna sam rezultatima koje je moj tim ostvario u Evropi. Kao jedna od najmlađih ekipa u Evrokupu bili smo dostojan rival svima, međutim, na kraju je presudilo iskustvo koje drugi imaju", ističe 21-godišnja košarkašica.

Maša je sa 15 postignutih poena po meču bila lider crveno-belih u Evrokupu, međutim, ova skromna Vrbašanka ne pridaje poseban značaj individualnom učinku.

"Bitno mi je da napredujem iz utakmice u utakmicu i smatram da uvek može bolje".

Sjajne igre u Zvezdi Mašu su preporučile selektorki naše seniorske reprezentacije Marini Maljković, pa je ova sjajna košarkašica bila deo tima koji je letos u Valensiji osvojio zlato na Evropskom prvenstvu. Maša je bila jedina igračica iz domaćeg šampionata koja je uspela da izbori mesto među 12 veličanstvenih.

"San mi je bio da igram za seniorsku reprezentaciju i ovog leta se ostvario. Velika je čast braniti bolje naše zemlje i biti sa devojkama koje su mnogo uradile za žensku košarku u Srbiji", kaže Jankovićeva i dodaje:

"Mnogo mi je značio rad sa saigračicama koje imaju mnogo više iskustva od mene, mnogo sam naučila od njih i selektorke Marine i nadam se da ću i ja jednog dana biti mentor mlađim devojkama koje ulaze u reprezentaciju".

Doček za pamćenje

Više puta smo čuli priču o čuvenom balkonu i neverovatnom osećaju koji naši sportisti dožive dok se nalaze na njemu.

Maša je nakon osvajanja evropske krune imala sreću da doživi taj neverovatan osećaj.

foto: Starsport©

"San svakog sportiste je da izađe na balkon nakon osvajanja medalje. Za mene je to bio najlepši trenutak u životu. Teško je to opisati rečima... Ja sam plakala, naravno, od sreće. Tada sam tek postala svesna koliki uspeh smo postigli i koliko to našim ljudima znači. Prelepe uspomene", ističe Maša.

foto: Privatna Arhiva

Maša će do kraja života pamtiti 2021. godinu, za nju to je bila godina iz snova...Osvojila je sa Zvezdom prvu seniorsku titulu u karijeri i postala šampionka Evrope sa Srbijom, a ova ambiciozna sportiskinja ima velike planove i godini koja dolazi.

foto: Privatna Arhiva

"Naravno, najvažnije mi je da budem zdrava i da me zaobiđu povrede. Prvi cilj je da sa reprezentacijom u februaru izborimo plasman na Svetsko prvenstvo. Nakon toga sledi borba za Kup i titulu prvaka Srbije. Volela bih da sa Zvezdom osvojim oba trofeja", poručila je Maša.