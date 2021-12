BOŽIĆ SE SVEO NA SKUPE POKLONE: KRUPNE REČI ČARLSA BARKLIJA - Zar treba da kupujem kuće i kola porodici da bi me poštovali?!

Legendarni NBA as Čarls Barkli izneo je u javnost svojh negativan stav prema proslavi najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.

Čuveni američki košarkaš smatra da je kupoholičarsko moderno društvo pretvorilo nekadašnji praznik u dan za trošenje novca, te da su se prave vrednosti koje je Božić nosio sa sobom izgubile.

- Čoveče, znaš, Božić nije baš zabavan za mene. To je samo veliko bacanje novca – rekao je Čarls Barkli za "USA Tudej sport", pa pojasnio:

- Kada si crn i bogat, svi misle da su deo tvoje porodice. Svi su ti rođaci i žele zaista lep poklon. Kao i članovi porodice, jedne godine im kupiš kuću, druge kola, a naredne džemper. I onda te gledaju kao: Kupio si mi samo džemper? Uvek žele da pokloni budu veći, tako da im nikada ne možete kupiti džemper, ako ste im godinu dana ranije darivali kuću. Naljute se, polude!

Nekadašnji košarkaš Filadelfije, Feniksa i Hjustona pojasnio je da u današnje vreme Božić treba da slave samo deca.

- Mislim da Deda Mraz poklone treba da nosi svima dok ne završe srednju školu i to je to. To je moje lično mišljenje – dodao je Barkli.

Mnogo ljudi širom Amerike deli stavove Čarlsa Barklija, mada je bilo i prilično onih koji su osudili njegov stav. S obzirom da je Barkli tokom karijere zaradio veliki novac, te da mu je agent pri prvom velikom ugovoru otuđio 100.000.000 dolara, sasvim je razumljivo da ima negativan stav prema današnjoj proslavi najradosnijeg hrišćanskog praznika, posebno u zapadnom svetu.

