REVOLUCIONARNO REŠENJE ZA SPAS SEZONE! Ovako više ne ide: Evrokupovi se nastavljaju u aprilu? Predlog Željka Obradovića nije dobar

Povećani broj novih slučajeva virusa korona među košarkašima aktivirao je crveni alarm širom planete, pogotovo u Evropi gde se odlaže sve više utakmica što ponovo u opasnost dovodi odigravanje kompletne sezone.

Klubovi imaju sve manje zdravih igrača na raspolaganju, a kako se broj pomeranja bude uvećavao, tako će postajati sve teže da se pronađu slobodni termini za odigravanje utakmica u već prenatrpanom godišnjem kalendaru takmičenja koji odavno nije usaglašen sa svim domaćim prvenstvima, kupovima, te reprezentativnim kvalifikacijama...

Stvaranje potpuno novog godišnjeg rasporeda u evropskoj košarci tema je o kojoj se sve glasnije i češće otvoreno raspravlja i traži se pravi model.

foto: Profimedia

Dok vodeći ljudi krovnih organizacija ne budu osmislili novi sistem, legendarni košarkaški trener Den Piterson došao je na ideju kako da se spasi aktuelna košarkaška sezona od potpunog kolapsa. Naime, on predlaže da se evrokupovi pauziraju do aprila kako bi se odigrala domaća prvenstva, a zatim ušlo u završnicu kontinentalnih takmičenja do juna.

“Evroligu, Evrokup i svet FIBA kupove treba pauzirati do aprila. Putovanja širom Evrope samo povećavaju broj zaraženih ljudi. Avioni i aerodromi su inkubatori ovog virusa“, izjavio je Piterson i dodao:

“Nacionalne lige bi se završile do kraja marta, zaključno sa plej-ofom. Utakmice bi se igrale u nedelju i sredu. Pa može čak i petkom. Kalendar bi bio kompresovan. Sa takvim rasporedom videli bismo veliki skok u kvalitetu utakmica“.

foto: @starsport

Posle završenih domaćih takmičenja pristupilo bi se odigravanju evrokupova.

“Evroliga i ostala takmičenja nastavila bi se od aprila. Kao NBA plej-of. I ovde bi kalendar bio zgusnut, što bi takođe podiglo kvalitet“.

Tu se javlja problem televizijskih i sponzorskih ugovora.

“Pitaju me mnogi šta bi bilo sa televizijskim ugovorima, uz konstataciju da ne bi bilo moguće da se izvede ovako nešto. Sve je moguće. Možda nije bilo moguće pre dve godine. Pogledajte NBA, oni su zaustavili sezonu do leta, posle čega se igralo u čuvenom 'balonu'. Serija A se tada završila bez šampiona. Olimpijske igre su odložene za godinu dana. Svi ugovori bili bi ispunjeni“.

foto: Starsport

Dok Piterson govori o spasu ove sezone, u Italiji se oseća jasan otpor prema ideji Željka Obradovića da se klubovi koji učestvuju u Evroligi i Evrokupu priključe nacionalnim prvenstvima tek od plej-ofa...

“To nije u interesu Palakanestra, niti našeg Saveza. Kalendar takmičenja ne određuju ni Željko Obradović, ni Umberto Gandini, već Savezi i krovne organizacije. Evroliga je privatno takmičenje koje se igra 40 nedelja godišnje i eto, ne igra se vikendima. Potrebna je veća koordinacija svih tela“, kaže predsednik Palakanestra Umberto Gandi

foto: Printskrin

Slično razmišlja predsednik italijanskog Saveza Đani Petrući.

“Da klubovi iz Evrolige i Evrokupa igraju od plej-ofa? Ne, nikako“, poručio je Petrući i dodaje:

“Za Savez su dve stvari svete – reprezentacija i domaće prvenstvo. Sve ostalo dolazi kasnije. Klubovi koji ne igraju evrokupove bili bi kažnjeni ovakvom strukturom. Očigledno je da će privatna liga imati drugačije ideje. Kao što sam rekao, ti kupovi nemaju sportski duh jer su vođeni od strane privatnika. Znam da će moje reči da izazovu niz uvreda na društvenim mrežama. Žao mi je, ali moja snaga je to što ne pratim ukus anonimusa“.

foto: Euroleague.net

Ipak smatra da su promene neophodne.

“Potrebna nam je reforma svih takmičenja, sa manje timova i usaglašenim kalendarom. Ovo što se igra u Evroligi je preterano i iscrpljujuće. Igra se previše utakmica u svim sportovima. Pa čak je i Pep Gvardiola, koji je daleko popularniji od mene, izjavio da se u engleskom fudbalu igra previše utakmica“.

Kurir sport