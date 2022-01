PARTIZAN ČEKA HAMBURG Obradović: Svaka utakmica je važna pred plej-of Evrokupa

"Hamburg igra manje-više na isti način kako je počeo sezonu sa velikim brojem poseda i veoma agresivnom odbranom. Pokušavaju da iznenade u svakom trenutku, ako si koncentrisan možeš da daš lak koš, ako nisi oni daju lak koš. Mi smo ih respektovali u prvoj utakmici, nema razloga da se tako ne ponašamo i ovog puta. Svaka utakmica je važna, želimo da imamo što bolju poziciju pred plej-of", rekao je Obradović.

Košarkaši Partizana igraju u utorak od 20.45 protiv Hamburga, utakmicu 10. kola Evrokupa.

"Imaju izuzetno veliki broj šuteva za tri poena, u nekim utakmicama u nemačkom prvenstvu su šutirali preko 40 puta, u Evorkupu im je prosek preko 30. Imaju jednog igrača koji je na poslednjoj utakmici nemačkog prvenstva šutirao 19 puta za tri poena. Zaleću se na skok u napadu i jure prvu opciju za tri poena, žele veći broj poseda", rekao je Obradović.

U prvom duelu ove sezone Partizan je pobedio u Hamburgu sa 106:97.

"Jedino što su promenili u odnosu na prvu utakmicu je da igraju različite odbrane na pik en rol situacijama. Menjaju, ne igraju na način kako su to igrali u prvoj utakmici i to je ono o čemu bi trebalo da vodimo računa i da budemo spremni na te njihove odbrambene zamke. Posle toga, njihova tranzicija i odbrana od kontranapada. To su uslovi ako želimo da pobedimo, te stvari moramo da sprečimo", naveo je trener crno-belih.

On je podsetio da je u prvom meču postignuto skoro 200 poena, naveo da Hamburg prima i postiže mnogo poena, ali da će mnogo toga zavisiti i od njegove ekipe.

"Nema razloga da igramo sporije, želimo da igramo tranziciju i nastavićemo tako", dodao je Obradović.

Govoreći o sastavu, Obradović je rekao da je jedino Dušan Miletić zaražen korona virusom, a da je Nemanja Dangubić trenirao. Naveo je da će Rade Zagorac biti još nekoliko dana van stroja pošto mora da obavi dodatne preglede.

"Moramo da vodimo račina o zdravlju igrača, to je uvek na prvom mestu. Dok ne dobije dozvolu lekara biće u nekom drugom ritmu. Strpljivo ćemo da čekamo, nadamo se da će se priključiti za par dana", rekao je Obradović.

"Uvek volimo da imamo što više navijača, nadam se da će tako biti i sutra. Nama je svaka utakmica važna, igramo u ritmu na svaka dva dana. Moramo da vodimo računa o energiji i svežini tima i igrača. Neophodna nam je pomoć naših fenomenalnih navijača", dodao je on.

Košarkaš Partizana Aleksa Avramović rekao je da Hamburg ima dobre individualce i sjajnu spoljnu liniju i da njegov tim mora da igra agresivno, za prvo mesto u grupi.

"Igramo pred našim navijačima, znamo koliko znači volja i želja. Motivacija će biti mnogo veća nego njihova, nadam se da ćemo pobediti. Osim utakmice protiv Andore, sve ostalo u Evrokupu i ABA ligi smo uradili okej. Desi se neki kiks, ali pobedjujemo i idemo ka tom smeru. Hamburg je loše počeo sezonu, vezao je par poraza ali smo znali da se neće boriti za osmo mesto nego da će ići gore i praviti iznenadjenja", naveo je on.

Avramović je rekao da je malo izmoren i istrošen ali da se dobro oseća, nakon što se oporavio od korona virusa i da je bolja situacija u ekipi, pošto se sve više igraća vraća na teren.

Posle devet kola u Grupi A Partizan ima sedam pobeda i dva poraza, a Hamburg četiri pobede i pet poraza.

Za utakmicu u hali "Aleksandar Nikolić" biće pušten ograničeni broj ulaznica.

