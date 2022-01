UŽIVO, VIDEO! PARTIZAN - HAMBURG 51:34, Nemci se izgubili u paklu Pionira, furiozna igra crno-belih

TOK MEČA

2. ČETVRTINA

17. minut - Kocar je precizan za dva - 48:32. Ledej postiže dva poena uz prekršaj - 51:32. Homsli je precitzan za dva - 51:34.

16. minut - Trojka Avramovića - 46:28. Mejsner je precizan za dva - 46:30. Trifunović vraća na drugoj strani - 48:30.

15. minut - Koprivica sa linije penala diže rezultat na 43:24. Edidžin smanjuje na 43:26, zatim u kontri Homsli postiže nova dva poena za Hamburg - 43:28.

14. minut - Koprivica zakucava - 41:21. Mejsner postiže trojku, Hamburg se raspucao za tri poena - 41:24.

13. minut - Madar postiže trojku - 39:18. Crno-beli šutiraju 4/8 za tri. Gosti 4/15. Kristen postiže trojku, petu za nemački tim - 39:21.

12. minut - Balša Koprivica se upisuje u listu strelaca - 36:16. Edigin sa linije penala smanjuje rezultat - 36:18.

11. minut - Kuruc je napravio nesportski prekršaj, Kristen pogodio slobodna bacanja za 34:16.

foto: @starsport

1. ČETVRTINA

10. minut - Kristen postiže novu trojku za Hamburg - 32:14. Lesor je precizan za dva - 34:14. Lesor i Panter već dvocifreni.

9. minut - Novi poeni Kevina Pantera - 32:11.

8. minut - Tri za tri, prvo je Mekalum ubacio tri poena za goste, zatim Panter za domaće - 30:11.

8. minut - Ledej sa linije penala diže rezultat - 27:8. Partizan ima već šest osvojenih lopti.

7. minut - Zakucavanje Pantera - 22:8. Trojka Rodiona Kuruca - 25:8.

6. minut - Novi poeni Matijasa Lesora - 18:5. Devet poena centra Partizana. Holac smanjuje trojkom - 18:8. Još dva poena Lesora, ukupno 11 - 20:5.

5. minut - Dalas Mur donosi crno-belima prvu dvocigfrenu prednost - 16:5.

4. minut - Kocar je precizan za dva poena - 11:5. Lesor postiže koš posle ofanzivnog skoka i pod prekršajem - 14:5.

3. minut - Trojka za trojku, prvo je Homsli postigao prve poene za Hamburg, zatim je Panter uzvratio - 9:3. Još jedna kontra crno-belih, Ledej zakucava - 11:3 i tajm-aut za goste.

2. minut - Trifunović, zatim i Lesor postižu po dva poena - 6:0.

1. minut - Poenima Mura Partizan je poveo u ovom meču - 2:0.

foto: Printskrin

Košarkaši Partizana u 10. kolu Evrokupa ugostiće nemački Hamburg.

Crno-beli će ovu utakmicu igrati u hali "Pionir", umesto u "Areni".

Četa Željka Obradovića je u prvoj međusobnoj utakmici slavila u Nemačkoj sa 106:97.

Partizan počinje seriju od tri utakmice u svega pet dana!

"Ekipa koja igra stalno u istom ritmu, na veliki broj poena. Izuzetno veliki broj šuteva za tri poena, sada u nekim utakmicama u nemačkom prvenstvu su šutirali preko četrdeset puta, u Evrokupu im je prosek preko 30. Imaju jednog igrača koji je na poslednjoj utakmici nemačkog prvenstva šutirao 19 puta za tri poena. Imao učinak 19-7. Posle toga idu na ofanzivni skok. Ono što su promenili u odnosu na prvu utakmicu je da igraju različite odbrane. Menjaju, ne igraju na način kako su to igrali u prvoj utakmici i to je ono o čemu bi trebali da vodimo računa i da budemo spremni na te njihove odbrambene zamke. Posle toga, njihova tranzicija i odbrana od kontranapada. To su uslovi ako želimo da pobedimo, te stvari moramo da sprečimo", poručio je Obradović.

Partizan je trenutno na deobi prve pozicije u grupi A sa učinkom 7-2, koliko ima i Huventud. Hamburg je trenutno na deobi šestog mesta sa četiri pobede i pet poraza.

Kurir sport