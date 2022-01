BORAC IZ ZEMUNA PRIREDIO ČUDO U KUPU: Sad samo da zaigramo protiv Željkovog Partizana!

Borac je na veliko iznenađenje u odlučujućem finalnom meču meču savladao Radnički iz Kragujevca, a to je uradio na maestralan način, pošto je imao vođstvo svih 40 minuta i na kraju slavio sa 86:79.

foto: Instagram

Interesantno je da za Borac ove sezone nastupaju i neki dobro poznati igrači, Zemunce predvode Stefan Sinovec, nekadašnji bek Partizana i Mege, košarkaški globtroter Filip Vukosavljević, centar koji je nastupao širom planete, Nino Čelabić, iskusni plej, koji je prethodno igrao u Brazilu, te Stefan Balmazović, nekadašnje krilo Mege, Metalca, Radničkog, Turova i mnogih drugih klubova...

foto: Instagram

Upravo njih četvorica, uz mlađe snage Borca, doneli su prvi trofej i ispisali istoriju kluba.

- Zaista mi je drago što smo uspeli i što smo priredili izenenađenje. Niko to nije očekivao, pa ni mi jer je Kup Srbije trebalo da posluži za uigravanje kako bismo probali da uđemo u KLS - priča za Kurir Filip Vukosavljević i dodaje:

- Trojka u poslednjoj sekundi protiv OKK Beograda i ta pobeda nam je dala krila u Kupu, shvatili smo da možemo još više, tako da smo imali dosta samopouzdanja. Ja sam stigao u klub pre dva meseca, došao sam da pomognem u reketu. Nas nekoliko iskusnijih smo nosili igru, a veliki doprinos su dali mlađi, tako da evo nas na finalnom turniru. Ambicije su nam sad porasle, želimo u KLS.

Zemunci su tako dobili neočekivanu priliku da u Nišu zaigraju čak i protiv Zvezde ili Partizana.

foto: @starsport

- Što se mene tiče, voleo bih da to bude Partizan Željka Obradovića. Bilo bi sjajno da igramo protiv njih, poznato je da Željko poštuje svakog rivala, a za nas i ove mlade igrače u ekipi bi to bila velika stvar. Ja sam pri kraju karijere, voleo bih da nastupim protiv Obradovićeve ekipe, jer zna se ko je on u svetskoj košarci - iskren je Vukosavljević, koji se trenutno nalazi u Francuskoj uz suprugu Valerijan, poznatu košarkašicu, francusku reprezentativku.

foto: Privatna Arhiva

- Da, čekamo da se ona porodi, trebalo bi to da se desi ovih dana. Ja se nakon toga svakako vraćam u Beograd, ostaću u Borcu do kraja sezone - zaključio je Filip Vukosavljević.

P. G. / Kurir sport