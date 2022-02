DUŠKO VUJOŠEVIĆ: Crvena zvezda liči na Partizan nekada

Najtrofejniji trener u istoriji Partizana Duško Vujošević u intervjuu za JUGpress govorio je o aktuelnim košarkaškim temama.

Sportski projekat broj jedan po pažnji koju je izazvao ove godine je Partizan pod vođstvom Željka Obradovića. Da li je tako jer su svi od same najave povratka Obradovića već videli trofeje u rukama crno-belih?

– Značajna je stvar što se Žoc vratio u domaću košarku i Partizan. Ima ogromnu harizmu i magnetnu snagu da privuče igrače, zbor rezultata koje je postigao, a koji su po meni, neponovljivi. Naravno da je njegova pojava izazvala reakcije i usijanja i kod drugih klubova, Zvezde pre svega, da pokažu da su i u ovoj situaciji konkurentni za titule. Sigurno da je dobro za našu košarku, a videćemo kako će to izgledati, pošto ne volim da u toku sezone i pre kraja takmičenja komentarišem, ali smatram da je Željkov dolazak, dolazak na duge staze. Ova godina je specifična za njega, jer je tim u velikoj meri promenjen. Igrači su dovođeni na brzinu, što nosi svoje probleme i potrebno je vreme da se to sve složi i da se stvori hemija. Žoc će do kraja sezone postati svestan situacije i kvaliteta ovih košarkaša, pa da će sledeće napraviti jedan tim po njegovom ukusu i za koji on u punom kapacitetu može da odgovara. Partizan je već napravio uspeh time što je Obradović vraćen u klub.

Kako Vam izgleda večiti rival?

– Crvena zvezda ima dobar, ratnički tim, koji dobro radi, vrlo dobro je vođen, igraju veoma čvrstu odbranu. Po stilu rada Radonjića liči na Partizan nekada.

U kontekstu sudara večitih rivala, koliko može za Zvezdu da bude prednost to što, objektivno, imaju jače okršaje u Evroligi?

– Sport je komplikovan i igranje Evrolige daje prednost u dovođenju košarkaša koji hoće da se dokažu u tom takmičenju, kojima to treba da bude izlog i za vraćanje u NBA ili za eventualni odlazak u najbolje klubove u Evropi. Uvek sam pričao da je najbolja škola igranje u Evroligi. Jaki dueli Evrolige su najbolji mogući treninzi i sigurno da to daje neku prednost, koja ne mora da bude odlučujuća.

Kurir sport