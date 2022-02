OSTOJA MIJAILOVIĆ: Tenzije uvek dolaze od jedne te iste kuhinje! Zvezda je zarobljena u čeljustima te porodice

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović zagrmeo je pred finalni turnir Kupa Radivoja Koraća koji se od četvrtka do nedelje igra u Nišu.

Mijailović je o potencijalnim tenzijama na Kupu i svemu što se dešava oko njega govorio za Objektiv.

- Tenzije uvek dolaze od jedne te iste kuhinje, siguran sam da će ih biti, već su krenule pre nekoliko dana. Što se tiče samog finala sa našim gradskim rivalom, ne bih preskakao ni FMP, ni Borac, ni Megu. Pre nekoliko dana smo imali utakmicu u Železniku protiv FMP, jako tešku do samog kraja, bilo je dosta tenzija u samoj dvorani, od strane njihove publike, koja je bila jednostrana. Klub iz Železnika već godinama brani našim navijačima da dođu u njegovu dvoranu, što nije korektno, jer mi nikome nikad nismo to branili. Na jedan specifičan način, ta atmosfera u Železniku bila je porodična atmosfera – počeo je predsednik Partizana.

Potom je oštro komentarisao situaciju u rivalskom klubu, a uporedio je navijače crno i crveno-belih.

– Znam da možemo dosta bolje nego mnogi drugi, ne zato što smo pametniji, nego zato što puno radimo, što je ovo veliki klub. Imamo publiku koja plati karte, svi ih plate, ne moramo da delimo besplatno za Dan zaljubljenih da bi došli ljudi na utakmicu. Nama zaljubljeni plate karte, a neki drugi sve živo rade, a onda protiv Zadra imaju 500 navijača na utakmici. Zašto je to tako? Jer i njihovi navijači prepoznaju plodove njihovog rada. Što niko u Srbiji neće da prizna da je klub zarobljen od strane te porodice, da je u čeljustima te porodice? To je tako, njihovi navijači to prepoznaju. Ja to smem da kažem, ako će neko da me tuži, možemo sutra i u Lozanu da idemo. Ovo je zaista istina.

- Hoće li neko da mi kaže da nije istina da naš gradski rival trenira u prostorijama FMP, kluba protiv kog se takmiči i gde onda FMP koji je u vlasništvu Zvezdinog predsednika fakturiše ogromne obaveze KK Crvena zvezda koja je pravno lice. Pravi veštačke obaveze da niko drugi ne bi bio predsednik kluba. Onda ja da se takmičim s njim, a moje kompanije su zaista sponzori Partizana ili da kažem da smo mi slični? Pa nismo slični, ja nisam lopov i nikada neću biti. Treba da se predstavljam kao veliki mag košarke, a sve što imam u familiji mi živi od državnog kluba. Moj niti jedan član familije nije zaposlen u Partizanu i neće nikada ni biti, što za druge ne mogu da kažem - rekao je Mijailović.

Kurir sport