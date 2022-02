DONČIĆ NE MOŽE DA DOĐE SEBI POSLE DŽORDANOVOG POTEZA: To je neverovatno! Ne znam kako da objasnim taj momenat! (VIDEO)

Džordan je uživo pratio okršaj NBA zvezda na Ol-staru u Klivlendu.

Pred start meča Džordan je izašao na parket, prišunjao se iza leđa Luki Dončiću i zgrabio ga sa obe ruke. Slovenac je ostao u čudu. Nije mogao da veruje da je veliki Majkl Džordan prišao da ga pozdravi. Zagrlili su se i razmenili nekoliko rečenica.

"To je neverovatno. Ne znam kako da objasnim taj momenat. To je samo neverovatno... Majkl Džordan zna moje ime, to mi baš znači. To je neverovatan trenutak, nemam reči to da objasnim", rekao je oduševljeni Luka.

Michael Jordan and Luka Doncic at #NBAAllStar pic.twitter.com/38ogO34t5h — JP Sports (@OfficialJPSport) February 21, 2022

Dončić je na Ol-staru nastupao za tim Lebrona Džemsa i meč je završio sa osam postignutih poena. Podsetimo, njegov tim je slavio rezultatom 163:160.

Kurir sport