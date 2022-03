PEŠIĆ SUMIRAO UTISKE: Selektor zadovoljan nakon dva kvalifikaciona prozora: Cilj je ostvaren!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je danas da je zadovoljan učinkom ekipe u prva dva kvalifikaciona prozora za Svetsko prvenstvo pošto je ostvaren plasman u narednu rundu kvalifikacija i dodao da je cilj da se proširi baza igrača koji mogu da igraju za državni tim.

"Kada se osvrnemo na prozore koji su za nama, u novembru i feburaru, možemo reći da s obzirom na sve okolnosti, imamo više razloga za zadovoljstvo. Prvi cilj, a to je plasman u narednu rundu je ostvaren. Ipak, taj plasman sam po sebi ne znači mnogo jer se pobede iz medjusobnih duela prenose u narednu rundu, gde se ukrštamo sa ozbiljnim protivnicima poput Grčke, Turske i Velike Britanije koja ume da bude vrlo nezgodna", rekao je Pešić za sajt Saveza.

Srbija je prethodne nedelje u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u obe utakmice pobedila Slovačku i plasirala se u narednu rundu kvalifikacija u junu.

"Junski prozor je veoma važan iako dolazi u dosta neugodnom momentu za igrače, neposredno po završetku klupske sezone kada će njihova potrošnja biti velika. Te utakmice protiv Letonije i Belgije će odrediti našu poziciju u novoformiranoj grupi od šest timova iz koje će se samo tri kvalifikovati na Svetsko prvenstvo", naveo je Pešić.Selektor je rekao da je reprezentacija na početku olimpijskog ciklusa, ali da nema vremena za gubljenje jer je osim takmičarskog cilja obaveza da se proširi baza igrača.

On je podsetio da je uoči prve utakmice protiv Slovačke od 24 kandidata na raspolaganju imao 11, zbog bolesti, povreda i kalendara takmičenja i naveo da reprezentaciju ne čini "ni 12 ni 24 igrača, već svi na koje može u bilo kom trenutku da računa".

"Mi smo i tokom novembra i tokom februara u reprezentaciji imali nekoliko mladih igrača, Koprivicu, Jovića, Djurišića i ostale koji su pokazali talenat i potencijal i što je važnije, pokazali su potreban nivo želje i spremnosti da uče i stave se u službu nacionalnog tima. Veoma brzo će ponovo doći novembar i ponovo će ti momci koji su sada izneli veliki teret biti oslonac naše igre u utakmicama koje će donositi plasman na Svetsko prvenstvo", rekao je Pešić.

"Oni možda u ovom trenutku nisu najbolji igrači koje Srbija ima, ali im moramo pomoći da postanu najbolji. Kad kažem mi, mislim i na mene kao trenera i na starije saigrače i na publiku, medije i kompletnu javnost. U svakom trenutku, onih 12 igrača koji izadju na teren, to je najbolji tim koji mi u datom trenutku imamo. I tako se moramo prema našem timu odnositi", dodao je.

Selektor je istakao važnost podrške publike koja je u podržala podmladjeni tim protiv Slovačke.

"Mladim igračima više nego ostalima treba podrška. Njima treba podrška da budu ono što se od reprezentativca Srbije očekuje, da budu najbolji. Ako dodje i vidi da ga gleda 300 ljudi, on počne da sumnja u sebe i onu čuvenu priču da nije to to i da se čekaju neki drugi igrači. Mi ne možemo računati na faktor uigranosti i dobrog poznavanja medju igračima. Ali itekako možemo i moramo računati na entuzijazam, želju i borbenost. A to je mnogo lakše pokazati kada imate vetar u ledja", rekao je Pešić.

On je rekao i da je važna dobra saradnja sa klubovima, sa kojima se razmenjuju informacije o potencijalnim kandidatima i podsetio da su Borac i FMP tokom kvalifikacionih prozora igrali test utakmice i pomogli reprezentaciji da se što bolje pripremi.

Košarkaš Partizana Aleksa Avramović je u sve četiri utakmice u kvalifikacijama imao zapaženu ulogu, a protiv Slovačke je igrao noseći zaštitnu masku na licu zbog preloma nosa.

"Mislim da smo odigrali timski. Imali smo mnogo povredjenih i bolesnih igrača, mnogi od njih su došli i pokušali da treniraju, ali jednostavno nisu bili u stanju da igraju. Mi koji smo bili tu smo odigrali jedni za druge, svesni važnosti ovih utakmica. Prijala nam je podrška sa tribina i drago mi je da je bilo mnogo dece. Sa tri pobede iz četiri utakmice smo ostvarili prvi cilj, plasman u narednu rundu, ali će tek utakmice sa Letonijom i Belgijom pokazati kojom ćemo početnom pozicijom ući u odlučujući ciklus kvalifikacija", rekao je Avramović.

Avramović je dodao da će mladi tim biti sve bolji i da veruje da će se revanširati Belgiji za poraz iz prve utakmice.

Kurir sport/Beta