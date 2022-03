LASO NEZADOVOLJAN SUĐENJEM: Davidovac je napravio faul u poslednjem napadu!

Trener " kraljevskog kluba" Pablo Laso izneo je svoje impresije posle meča.

"Veoma teška utakmica od početka, sjajan meč. Čestitke Zvezdi. Naš procenat za tri poena je bio loš, još su sve bili otvoreni šutevi. Dobro se kreće lopta, imali smo 20 asistencija, ali moramo da damo zasluge Zvezdi na svemu što su uradili", rekao je Laso.

Šta se događa sa Realom?

"Problem je sa šutem. Došli ste sa detetom, šta će uraditi on prvo kada dobije loptu? Naravno, šutnuće. Ali, šut nije jedino u košarci. Sve je važno. Skok, dodavanje, blokovi... Mi radimo dosta dobrih stvari, ali ovde nismo imali dobar šut. To im je dalo prednost. Kaznili su nas. Odigrali smo solidnu utakmicu, ali nismo pobedili, to uvek govori dobro o protivničkom timu".

foto: Starsport

Laso zna koliko je teško igrati u Pioniru.

"Kada dođem da igram ovde, znam da će biti teško. Svi ostali treneri bi vam rekli isto. Neću da krivim sudije, nisam takav čovek. Moramo da se prilagodimo. Bilo bi mi lakše da kažem da su sudije bile loše, ali ja tako ne gledam košarku. Svaki put kad igramo ovde je dobra utakmica. Uvek očekujem da se to desi ovde u Beogradu".

Da li je bio faul u poslednjem napadu?

"Davidovac je faulirao Ljulja, hteo je to, ali nisu svirali. Morao je sudija da svira, bio je faul. Davidovac je hteo da faulira Ljulja. To je dobra njegova odluka. Ali, sudije nisu svirale", zaključio je Laso.

