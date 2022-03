OBRADOVIĆ PRED BUDUĆNOST: Utakmica koja dosta toga može da odluči

"Duel protiv iskusnog i izuzetno kvalitetnog tima. Imamo utakmicu koja dosta toga može da odluči", rekao je Obradović za klupski sajt.

"Mislim da su oni u stanju da odigraju veoma dobro. Pokazali su to tokom cele sezone, igrali su veoma dobru utakmicu i protiv nas u Beogradu koja je bila neizvesno do same završnice. Očekuje nas veoma neizvesna utakmica", dodao je trener Partizana.

Košarkaši Partizana gostuju sutra ekipi Budućnosti, u utakmici 22. kola ABA lige.

Crno-beli su trenutno prvi na tabeli regionalnog takmičenja sa 17 pobeda i tri poraza, dok je Budućnost četvrta sa skorom 14/4.

"To je utakmica koja spada u svojevrsan derbi ABA lige. Neću da kažem da je to rivalstvo poput onog koje imamo sa gradskim rivalom Zvezdom, ali je opet na neki način vrlo živopisno. Uvek su to kvalitetne utakmice i uvek ima šta da se vidi", rekao je kapiten Partizana Rade Zagorac.

On je naveo da je Budućnost i ove sezone napravila odličan tim, sa dobrim trenerom koji igra dobro.

"To je utakmica koja može mnogo toga da nam donese, a isto tako i da nam oduzme u slučaju da ne budemo na nivou na kom želimo da budemo. Odradili smo dva dobra treninga, mislim da smo odradili dobru pripremu. Hrabrost, odlučnost i koncentracija će biti potrebni za pobedu u Podgorici", poručio je Zagorac.

Utakmica Budućnost - Partizan igra se sutra od 19.00 u hali Morača.

(Kurir sport/Beta)