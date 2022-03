ŽELJKO OBRADOVIĆ: Kevin Panter prelomio utakmicu protiv Budućnosti

Trener Partizana Željko Obradović istakao je posle utakmice da je utakmicu prelomio Kevin Panter poenima u finišu meča.

Partizan je u derbiju 22. kola ABA lige slavio u Podgorici protiv Budućnosti sa 80:72 i praktično izbacio rivala iz trke za drugo mesto.

-Zahvalio bih se ekipi Budućnosti na dobrodošlici koju smo imali od juče kada smo stigli. Imali smo izvanrednu atmosferu večeras u sali, onakvu kakva treba da bude na košarkaškim utakmicama. Lično bih da se zahvalim publici na aplauzu koji su mi dali kada sam ušao u salu i na predstavljanju. Što se same utakmice tiče, mislim da smo otvorili veoma dobro. Počeli smo agresivno i imali pristojnu razliku. Bilo je za očekivati da se Budućnost vrati pošto imaju kvalitet i karakter, i to se desilo u drugoj četvrtini. Posle toga je bila egal utakmica do pred sam kraj kada smo uspeli da prelomimo. Mislim da je ključni poen bio koš Kevina Pantera kada smo uspeli da se odlepimo na pet poena. Posle toga smo odigrali pametnu odbranu i mislim da je na kraju to i odlučilo da pobedimo ovu važnu utakmicu. Čestitke igračima. Za nas je ovo bila veoma važna utakmica, pogotovo za ove mlade igrače koji polako treba da sazrevaju i mislim da će u vremenu koji je pred nama pokazati da imaju kvalitet - rekao je Obradović.

Kurir sport