PRIČAO SAM S JOKIĆEM O IGRANJU ZA SRBIJU Evo šta je Željko Rebrača otkrio u intervjuu za Kurir!

Svetski i evropski šampion, osvajač srebra na Olimpijskim igrama pričao je za Kurir o svim važnim temama vezanim za srpsku klupsku, ali i reprezentativnu košarku.

Rebrača je rekao da niko ne treba da sumnja u patriotizam Nikole Jokića i da je ubeđen da će MVP NBA lige u narednim godinama nositi srpski dres na velikim takmičenjima.

foto: Starsportphoto

Da počnemo od Partizana, u kojem ste se afirmisali kao košarkaš. Kako vidite bivši klub sa Željkom Obradovićem?

- Velika stvar za Srbiju i Partizan je povratak Željka Obradovića. Kao ličnost privlači pažnju navijača, samim tim Evrope i sveta. Vidimo da je košarka sada na drugom nivou, uneo je Željko novu energiju u klub. Potrebno mu je vreme, sve to deluje bolje iz dana u dan i treba mu dati maksimalnu podršku. Uz klub sam, prisustvujem nekim sastancima. Treba ga podržati - počeo je razgovor za Kurir Željko Rebrača.

foto: Starsportphoto

Šta mislite o ulozi Zorana Savića?

- To je prava stvar. Bivši sportisti treba da ostanu u sportu. Ima ogromno iskustvo, radio je u velikim sistemima. Verujem da će svoje znanje preneti i ovde kod nas. Uostalom, kao i Željko. Uradili su mnogo što su se vratili u Srbiju. Nadam se stvaranju novih igrača i novih titula za Partizan. Ako bog da, u narednom periodu. Tako svaki klub treba da rezonuje.

foto: Starsport©

Koliko može Partizan ove sezone u Evrokupu i ABA ligi? Koji su krajnji dometi?

- To se već vidi, mada, potrebno je vreme. Vrhunski rezultat u sportu preko noći je nemoguć. Željko treba da implementira svoj način rada, za to su mu potrebni igrači koji sve to mogu da sprovedu u delo. Verujem da je pronašao pravi put i napravio pravi izbor. Njegov način rada ne može da ispoštuje svaki košarkaš. Svi ovi koji sada nose dres Partizana naučiće mnogo, a samim tim, skočiće im i vrednost na evropskom tržištu. Partizan može da se bori za titulu u oba takmičenja. Odlično igraju 80 odsto utakmica, ima padova, ali to je normalno. Rade mnogo, a po meni, prave rezultate treba očekivati sledeće godine, ili one tamo, kad sve to legne na svoje.

foto: Starsport©

Kako vidite Crvenu zvezdu u Evroligi?

- Oni rade odlično. Dobro je za srpsku košarku da postoje klubovi na tom nivou. Za Partizan je dobro da ima Zvezdu ovakvu kakva jeste, isto kao što je dobro za Zvezdu da ima Partizan koji ide uzlaznom linijom. Samim tim se postiže da igrači napreduju, da se košarka gleda, da ljudi dolaze na utakmice... Kao sportista i bivši košarkaš mogu da budem zadovoljan onim što Zvezda radi i prikazuje u Evroligi. Neka samo tako nastave.

foto: AP

Šta kažete za naše košarkaše u NBA, Jokićevu MVP titulu i lepe role Bogdanovića?

- Srećan sam kad vidim njih dvojicu i to dokle su stigli u svojim karijerama. Jokić je poseban, univerzalan igrač. Takvog košarkaša, tačnije tipa igrača nije bilo u svetu. Na način koji igra, kako vidi teren, prepoznaje i čita igru, u kakvom ritmu igra, ono što pokazuje... Meni deluje da američki novinari ne žele da ga uzdignu na nivo na kojem je on realno. Neverovatna je stvar da MVP NBA lige bude momak iz Srbije. Jedne male zemlje. Mislim da nismo svesni kakav je to rezultat. Plus, igra u maloj sredini kakav je Denver, nije u velikom centru kao što su Boston, Čikago, Los Anđeles, Majami... Nema medijsku propraćenost kakvu treba da ima. Jokić je nadmoćno i zasluženo uzeo MVP titulu, a kako igra ove godine, blizu je da ponovi taj uspeh. U prva tri je sigurno. Titula MVP ne zavisi samo od igrača već i od tima za koji igra, njegovih saigrača, pobeda, da li će ući u plej-of... Opet, Nikola se uopšte ne opterećuje svim tim. Igra svoju košarku, opušten je...

foto: AP

Reprezentacija. Mnogi Jokiću zameraju što ne igra za Srbiju. Kako gledate na njegovu budućnost što se toga tiče?

- Samim dolaskom Svetislava Pešića na mesto selektora verujem da će se desiti veliki pomaci. Razgovarali smo nedavno o tome. Treba se fokusirati, prilagoditi novom načinu igre. Pogledajte ove prozore FIBA... Jokić tamo u Americi igra 40 minuta po utakmici. Zbog korone su praktično spojili dve sezone. Sigurno je bio premoren. Treba ga podržati. Mi Srbi ne smemo da ga izgubimo. Nema potrebe da ga po medijima toliko kritikuju. Nikola Jokić promoviše Srbiju i srpsku košarku na neverovatan način. Imao je krizni momenat kada nije igrao prošlog leta, ali će za veća takmičenja biti spreman. Kada sam imao priliku da pričam s njim, video sam da ima veliku želju da igra za svoju zemlju. Ne treba da sumnjamo u njegov patriotizam. Ali treba razumeti njegove obaveze koje ima u NBA ligi. Nije čovek mašina...

Neko bi rekao, a kako je bilo u vaše vreme...

- Jeste, u moje vreme smo svi igrali za reprezentaciju. Nije bilo toliko utakmica kao sada. Opet, bilo je momenata i kada se mi nismo pojavljivali. Telo ima potrebu da se obnovi kako bi se produžila karijera. Nikola je mlad momak koji tek treba da da ono najbolje Srbiji. Isto to važi i za Bogdanovića.

foto: KSS

Koliko je Srbija dobila dolaskom Pešića na čelo reprezentacije?

- Radi se o jednom od naših najboljih trenera. Razume košarkaše koji igraju na vrhunskom nivou. Plus, zna da to nije ona košarka koja se igrala devedesetih godina prošlog veka. Današnji momci imaju drugi mentalni sklop i treba se prilagoditi tome. Ne možemo da ono što je bilo pre 30 godina prenesemo u današnje vreme. Treba pomiriti stvari između mladih igrača i trenera. Zna to Kari i on je spreman da se prilagodi. Opet, igrači treba da shvate da guraju sportski rezultat. Benefit svega toga će biti materijalni. Uvek ide tim redosledom, nikad obratno. Prvo rezultat, pa materijalno. Nešto se tu pobrkalo kod igrača, ali vidim da mi imamo potencijala i mogućnosti da uradimo mnogo. Pešić ima ogromno iskustvo, radio je u najboljim klubovima dugi niz godina, osvajao titule. Njegovu stručnost igrači treba da podrže.

Kako vidite sport u Srbiji?

- Pohvalio bih sve ono što se dešava u Srbiji, a tiče se sporta. Vlada je uradila mnogo na tom planu i radi i dalje. Razvoj sporta se vidi, to se oseti. Sećam se kako smo se mi spremali, kako smo se dovijali... Sada je to ogromna razlika. Vrhunski sportisti ne moraju da razmišljaju o uslovima za pripreme, a nagrade koje se dodeljuju kasnije, za ostvarene vrhunske rezultate, sve govore. Idemo u dobrom pravcu, mada može i bolje. Odlično je kako je bilo!

foto: Promo

Šta trenutno radi Željko Rebrača i gde vidi sebe u narednom periodu?

- Imam akademiju košarke "Rebrača", koja postoji skoro dve godine. Osvojili smo regionalnu ligu do 15 godina. I to je u prvoj godini postojanja neverovatna stvar. Gledam da igrače psihološki i pedagoški pripremimo za period koji im predstoji. Pogotovo za one koji će biti vrhunski igrači. Tu treba voditi mnogo računa, razgovarati s njima, ali i roditeljima, koji su važan faktor u razvoju dece. Posle Bogdanovića i Jokića malo je dece na tom nivou.

foto: Profimedia

Ko vam se sviđa od mladih košarkaša?

- Tu moramo mnogo da poradimo. Izgubio se rad s mladima u Srbiji. To mora što pre da se promeni. Treba više da ubacujemo mlade igrače u vatru, da budu više deo velikih timova. Da budu na klupi, da osete atmosferu. Jedan koji je ekstra talentovan jeste Filip Petrušev. Ima tešku sezonu u Efesu. On može da bude vrhunski košarkaš. Ostali moraju da rade. Vremena se menjaju, ali se ne menja pravilo kako se postaje igrač. Moraš da uđeš na teren, da radiš i nešto pokažeš. Po meni, problem je s trenerima, tu treba napraviti određen iskorak, od školica košarke pa do ulaska u prvi tim. Da treneri uče od naših poznatih stručnjaka.

Aleksandar Radonić / Kurir sport