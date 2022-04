SRBIN NE ZNA ŠTA ĆE S PARAMA: Nestvaran bonus legao na Jokićev račun! BROJKA DA PADNEŠ U NESVEST

Maestralni srpski košarkaš Nikola Jokić basnoslovno je nagrađen za nestvaran rezultat koji je postigao sa "otpisanim" Nagetsima.

Srbin je čitave sezone praktično sam nosio Denver na svojim leđima. Nakon povreda Džamala Mareja i Portera Juniora košarkaška javnost u Americi otpisala je tim iz Kolorada. Potcenili su snagu Srbina, koji je još jednom dokazao da je ubedljivo najbolji igrač u ligi. Odigrao je sezonu iz snova, ostvario brojke koje nisu viđene u istoriji NBA i odveo svoj tim u plej-of najjače lige na svetu!

Kako i dolikuje, za to je dobio i bogatu nagradu! Naime, Jokić u ugovoru sa Denverom ima klauzulu po kojoj mu sleduje bonus u inosu od 534.484 dolara za plasman u plej-of NBA lige.

Nagetsi su bili šesti na Zapadu i u četvrtfinalu konferencije odmeriće snage sa Golden Stejt Voriorsima, a ako uspeju da eliminišu popularne "Ratnike" Jokiću sleduje novi bonus u istom iznosu!

Jokić je 2018. godine sa Denverom potpisao petogodišnji ugovor vredan 148 miliona dolara, a njegova zarada u sezoni 2021/2022 je 31.579.390 dolara, bez bonusa. Očekuje se da će Jokić na leto dobiti novi ugovor na pet godina, koji će biti najveći u istoriji NBA lige. Reč je o cifri od neverovatnih 241.000.000 dolara. To znači da će srpski as od sezone 2023/24. do 2027/28. zaraditi više nego iko ikada u ovom sportu.

Glavni favorit za MVP titulu će tako nadmašiti aktuelnog rekordera Janisa Adetokumba, koji u Milvokiju ima ugovor vredan 228 miliona dolara.

MVP, MVP, MVP Kako stvari trenutno stoje, Nikola će drugi put zaredom biti izabran za najboljeg igrača na svetu. Somborac je prošle godine nadmoćno stigao do velikog MVP priznanja, a ove sezone njegove statistički pokazatelji su još impresivniji. Pomerao je granice tokom čitave sezone, obarao rekorde, beležio nikad viđene brojke i bilo bi pravo čudo da prestižna nagrada ne završi u njegovim rukama. Ukoliko osvoji MVP priznanje sleduje mu novi bonus i jedan od najskupljih automobila kompanije "Kia", koja je zvanični sponzor nagrade.

