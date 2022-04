SPEKTAKULARNA PRIČA IZ ISTANBULA 1992, NIKAD VIĐENE FOTKE! Saša mi je dao dres, a ja sam mu ga vratio 13 godina kasnije (FOTO)

Partizan je u Istanbulu 16. aprila 1992. osvojio najvažniji pehar u istoriji, a veliki navijač crno-belih Dragan Šušnjar došao je do njemu jednako dragocenih trofeja!

Dragan je tada od Saše Đorđevića dobio dres sa brojem četiri, onaj u kom je pogodio famoznu trojku Huventudu, a njegovi drugari i on skinuli je s koša i mrežicu kroz koju je lopta prošla.

Nije bilo navijača crno-belih koji nije sanjao taj dres, a on je završio u rukama popularnog Šuleta.

- Ja sam tada gledao svaku utakmicu Partizana, Sale Đorđević sredinom 80-ih nije imao dobar status u ekipi i mi smo na tribini shvatili da on zaslužuje više, počeli smo da ga podržavamo i da mu skandiramo. Tako je došlo do promene trenera i imenovan je Dule Vujošević, koji je shvatio kakav talenat poseduje Đorđević, pa je počeo da igra i pravi dobre rezultate sa ekipom. Šalio sam se s njim rekavši mu - da nije bilo nas, još bi sedeo na klupi - priča Šušnjar za Kurir.

Tako je iz druženja sa igračima, posebno sa Sašom, došlo i do jednog obećanja.

- Još pre fajnal-fora u Ganu 1988, rekao sam Saletu da ako Partizan bude šampion Evrope, mora da mi pokloni dres. On je obećao da hoće, ali nažalost, izgubimo to polufinale i tako ostanem bez dresa. Ali ostalo je obećanje i dočekao sam da Partizan ode na fajnal-for u Istanbul 1992. i opet ja kažem Saletu za dres, a on mi odgovori: "Nema problema, ako budemo šampioni, dobijaš ga."

Malo je ko verovao da će "Partizanove bebe" stići do evropskog trona, ali bajka se završila na najlepši način, Đorđevićevom trojkom u poslednjim sekundama.

- Videli ste po završetku finalne utakmice kad se on popeo na sto da su pokušavali da mu skinu dres, a on se žestoko branio jer ga je obećao meni. Mnogi su uleteli u teren, a mene je sprečila policija i nisam znao kako da siđem, međutim, snašao sam se preko svečane lože, gde je bio čuveni Huan Antonio Samaran, pa sam s njim sišao na parket. Sale me tu vidi, skine dres i da mi ga. Tako je i nastala ta fotografija - kaže Dragan, koji je danas zaposlen u FK Partizan.

Punih 13 godina "četvorka" je krasila zid Šušnjareve sobe, ali je 2005. odlučio da ga vrati čoveku koji mu je doneo najveću sportsku radost.

- Saša je te godine pravio oproštaj od igračke karijere i u sklopu toga izložbu. Nedostajao mu je samo dres iz Istanbula, sve ostale je imao. I ja odlučim da mu ga vratim. Pozovem ga i kažem: "Vraćam ti dres." Bio je iznenađen. "Dao si ga meni kad je bio najvažniji, a sada je važniji tebi nego meni", rekao sam mu.

Na eksluzivnim fotografijama iz te noći 16. aprila 1992, koje prvi put izlaze u javnost, vide se mnoga pozata lica, Dragan Kićanović, Dragan Todorić, Željko Obradović, Bogdan Diklić, Radojica Nikčević, Fadilj Vokri...

foto: Privatna Arhiva Imam i mrežicu, ustupiću je klupskom muzeju Nije dres jedini trofej koji je pripao Draganu, njegovi drugari i on spretno su se popeli na koš i skinuli mrežicu. - Pa da, skinuli smo je, to je dragocenost iz istorije Partizana, planiram da je ustupim klubu da stoji u trofejnoj sobi i da ljudi vide mrežicu kroz koju je prošla lopta posle tog najznačajnijeg šuta. Takođe imam i karte sa sva četiri fajnal-fora koja je Partizan igrao, dakle, osam karata - kaže čovek koji je verovatno jedini navijač koji je bio na sva četiri fajnal-fora. - A biću i na narednom - dodaje Dragan uz osmeh.

