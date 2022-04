NEKA DRHTI BURSA: Partizan deklasirao Cibonu i na najbolji način najavio plej-of Evrokupa! VIDEO

Košarkaši Partizana savladali su u odloženoj utakmici 17. kola ABA lige Cibonu rezultatom 96:77 (27:16, 25:20, 19:21, 25:20).

Bio je to ujedno i poslednji meč crno-belih u ligaškom delu, a crno-beli su ligu završili sa 22-4 i sa druge pozicije će ući u plej-of u regionalnoj ligi.

Ali ono što prethodi je plej-of u Evrokupu. Partizan u sredu dočekuje Bursu u osmini finala ovog takmičenja.

Madar je postigao 17 poena, Lesor 16, ledej 4, a Avramović i Koprivica po 13.

Kurir sport

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

33. minut - Sjajan je Lesor u napadu u jednom segmentu koji nije uobičajen za njega. Podelio je pet asistencija, a poslednje dve Koprivici za 79:62.

foto: @starsport

3. ČETVRTINA

30. minut - Madar devetom trojkom Partizana postavlja konačnih 71:58 posle tri četvrtine.

28. minut - Osma Partizanova trojka delo je Gregora Glasa za 68:50.

26. minut - Sjajno zakucavanje Koprivice za 63:46.

23. minut - Kevin Panter je još uvek bez poena, ali zato Ledej pogađa za njegov 11. poen - 61:41.

foto: @starsport

2. ČETVRTINA

20. minut - Sjajno su crno-beli odigrali prvih 20 minuta. Postigli su 52 poena, uz sjajnu defanzivu i čak devet osvojenih lopti - 52:36.

16. minut - Trojka Trifunovića za 41:25. Partizan igra sjajno u odbrani i iz te energije stiže do najvećeg broja poena. Serija crno-belih je trenutno 8:0.

15. minut - Partizan bez većih problema održava desetak poena prednosti. Posle poena Lesora rezultat je 36:25.

foto: @starsport

1. ČETVRTINA

10. minut - Crno-beli su prvu četvrtinu rešili u svoju korist sa 27:16.

9. minut - Madar donosi Partizanu dvocifrenu prednost - 25:14. Crno-beli šutiraju 9/9 za dva poena.

7. minut - Mur povećava vođstvo na 21:13. Partizan ima 7/7 za dva poena.

4. minut - Dve vezane trojke Ledeja za 13:6. Sjajna energija crno-belih u odbrani, što publika ume da nagradi.

3. minut - Koprivica zakucavanjem donosi Partizanu vođstvo 7:6.

Mur,. Panter, Zagorac, Ledej i Koprivica su počeli meč.

Vreme je za još jedan Klasik regiona!

U odloženoj utakmici 17. kola ABA lige, Partizan će od 19 časova dočekati Cibonu. Iako bez rezultatskog značaja za obe ekipe, novi duel starih rivala je uvek dobra prilika za navijače da vide dobru košarku u dvorani Aleksandar Nikolić.

Pred utakmicu trener Partizana Željko Obradović kaže:

"Očekujem da bude dobra utakmica, s obzirom na to kako Cibona igra u poslednje vreme. Od kada je došao novi trener igraju na drugačiji način. Pokušali smo što bolje da se pripremimo za tu utakmicu, bez obzira što nema rezultatski značaj. Važno je da nastavimo da igramo dobro i da to bude priprema za ono što sledi, a to je prva utakmica plej-ofa Evrokupa", poručio je Obradović.

Kapiten, Rade Zagorac je pred novi Klasik izjavio:

"Poslednja utakmica ove sezone u ligaškom delu ABA lige. Potrebni su nam podjednaka ozbiljnost i pristup kao na nekim pređašnjim, koje su imale rezultatski značaj. Volim da kažem svojim saigračima da se na ovakvim utakmicama gradi i učvršćuje karakter, naročito pred naredne utakmice u kojima nećemo imati pravo na kiks. Možda ovaj meč nema značaj za stanje na tabeli, ali svakako ima značaj u smislu generalnog napretka ekipe", naglasio je Zagorac.

Partizan je ranije obezbedio drugu startnu poziciju pred plej-of, dok je Cibona ispala iz kombinacije za isti.

U regionalnoj ligi ove dve ekipe su igrale 41 put, a Partizan vodi sa 30-11. Crno-beli su na svom terenu dominantni sa 17 pobeda u 19 utakmica. Dominacija crno-belih je viđena i u prvom delu sezone kada su u Zagrebu slavili rezultatom 79:61.

Kurir sport