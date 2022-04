SRBIN OBJASNIO ZAŠTO JE EKSPLODIRAO: Rekao je da nije faul! Ne mora to da radi, zato sam tako reagovao!

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić govorio je na konferenciji za medije o isključenju koje je zaradio na utakmici protiv Golden Stejta.

Nagetsi su u drugom meču plej-of serije doživeli ubedljiv poraz od Voriorsa 126:106, koji sada vode sa 2:0.

Nikola je sredinom poslednje deonice zaradio isključenje. Srbin je fauliran ispod koša Golden Stejta, ali sudija se nije oglasio. Nikola je burno reagovao, dobio tehničku grešku i morao je ranije da završi meč.

"To je što je. Ne smem to da radim i neću to da radim, ali mislim da sam tada bio fauliran jer se čuo udarac i zato sam tako reagovao. Sudija je rekao da nije faul, to je bilo njegovo viđenje situacije", istakao je Jokić.

Nikola je tokom meča naseo i na jednu bezobraznu provokaciju Gerija Pejtona, koji mu je prišao s leđa i udario ga po zadnjici.

Nikola nije uspeo da se iskontroliše, nasrnuo je na Pejtona, a fizički obračun sprečili su igrači oba tima.

"Ne mora to da radi. Zato sam tako reagovao", kaže Jokić i dodaje da nije lako kontrolisati emocije u takvoj situaciji.

"Nećeš da izgubiš ili hoćeš da pobediš i to je to. Trudim se da pobedim i zbog toga sam tako reagovao kako sam reagovao".

