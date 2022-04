LEGENDARNI HRVATSKI KOŠARKAŠ UZDRMAO REGION Nisam mogao da verujem da mi zbog SRPSKOG POREKLA ne daju posao u Hrvatskoj!

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša u istoriji, proslavljeni as Nikola Plećaš, u opširnom intervjuu za "Net.hr" istakao je da i dalje ne želi da poveruje u to je zbog svog srpskog porekla bio odbačen u Hrvatskoj.

Popularni "Sveti Nikola" sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je sedam medalja na velikim takmičenjima. Prvu medalju sa nacionalnim timom osvojio je 1968. godine na Olimpijskim igrama u Meksiku (srebro), a bio je i član generacije koja je u Ljubljani 1970. godine postala prvak sveta.

Na pitanje da li je istina da u prvih 14 godina postojanja države Hrvatske nije mogao da nađe posao zbog svog srpskog porekla, Plećaš je dao zanimljiv odgovor:

"Ja nikada nisam želeo da saznam da li je to istina. Bilo mi je teško da poverujem da je to to. Moji roditelji su rođeni u Hrvatskoj, moj pradeda je rođen u Hrvatskoj, a to da li smo pravoslavci ili katolici nismo određivali mi deca, to je bilo nasleđe. Nama je bilo bitno gde živimo, gde radimo. Ne želim da verujem da je to bio razlog. Međutim, činjenica je da nisam mogao da dobijem posao i da su mi posao dali u Srbiji".

foto: Promo, Boris Nikolašević

Plećaš je svojevremeno dobio poziv bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da se preseli u našu zemlju, ali nije prihvatio ponudu.

"Bili smo na promociji filma "Bićemo prvaci sveta" i tamo je bio i tadašnji predsednik Srbije, razgovarali smo i bila je priča o našim primanjima kao zaslužnim sportistima. Srbija je već bila napravila nagrade za osvajače medalja na najvećim takmičenjima i ta primanja su izuzetno dobra. Znam da osvajači zlatne olimpijske medalje primaju 1.300 evra, srebrne oko 1.000 evra. On je mene pitao da li smo mi rešili to, odgovorio sam da nismo. On je tada rekao: 'Šta čekaš, što ne dođeš u Srbiju'. Međutim, ja sam rođen u Hrvatskoj, moja familija je u Hrvatskoj i ja sam smatrao da je meni mesto u Hrvatskoj bez obzira na to kako se odnose prema meni. To je možda greška moja, jer ta sentimentalnost je puno koštala i moju porodicu. Moj sin godinama nije mogao da nađe posao jer sam mu ja otac".

foto: Printscreen

Pred početak rata na prostorima bivše Plećaš je šokirao javnost u Hrvatskoj odlukom da prihvati ponudu Borca iz Banjaluke.

"Još nije počeo rat kada sam otišao da radim tamo. Kako nisam mogao da dobijem posao u Zagrebu, onda sam ponosno odlučio da prihvatim punudu da budem šef struke KK Borac Banjaluka. Radio sam sve dok se moglo prolaziti, kada su porušili mostove ja sam odustao i vratio se sa porodicom u Zagreb" kaže Plećaš.

Mnogi mu nikada nisu oprostili što je prihvatio tu ponudu, ali on se ne kaje. Ponovo bi učinio istu stvar.

"Mnogi su mi zamerili, čak su i čuli da sam dobio ponudu da budem ministar sporta. Međutim, nisam mogao da prihvatim, jer je moja porodica u Zagrebu i ja sam se vratio da budem sa njima" kaže proslavljeni as i dodaje:

"Ponovo bih prihvatio tu ponudu. Biti bez posla 14 godina i dobiti takvu ponudu... Moja žena je sama radila, deca su bila mala trebalo je prehraniti porodicu. Zato sam prihvatio i ponovo bih kada bi bili isti uslovi i isti scenario", iskren je Plećaš.

Kurir sport