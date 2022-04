NEKA GORI ARENA! Evrokup usijanje: Partizan dočekuje Bursu pred više od 20.000 navijača!

Sada počinje ono pravo, Partizan je u plej-of modu! Crno-beli će večeras u prepunoj Štark areni dočekati tursku Bursu u osmini finala Evrokupa (20.30).

Sistem je jednostavan - pobedi i idi dalje. Dakle, poraz se skupo plaća i nema mesta za popravni. Pehar će podići tim koji ostvari četiri pobede u nizu. Ulog nije mali, pored titule šampiona Evrokupa, pobednik će izboriti i učešće u Evroligi. Za Partizan i više nego primamljiv cilj, ali put do njega je kratak i nemilosrdan.

Prvi stepenik je Bursa, ekipa koju odlično vodi mladi srpski stručnjak Dušan Alimpijević. Prvi put će turski tim igrati pred više od 20.000 ludih navijača...

foto: Dado Đilas

- Takav je sistem takmičenja. Igraš celu ligu da bi igrao jednu utakmicu. Ovo je najvažniji deo sezone, kako u Evrokupu, tako i u ABA ligi, kad bude došlo vreme za to - kaže trener crno-belih Željko Obradović i dodaje:

- Kako je nama, tako je svima. Spremili smo se i daćemo sve od sebe. To je put i način, kao i uvek. Apsolutno verujem u svoje igrače i verujem da ćemo odigrati dobar meč. Najvažnije je da se dobije utakmica. Način treba da pronađemo, utakmica je živa stvar i uvek moraš da reaguješ. Ekipa je spremna, u veoma smo dobrom ritmu.

Protivnik je izanaliziran do detalja, Obradović posebno ceni učinak trenera Alimpijevića.

- On radi izvanredno, čestitam mu na svemu što je uradio do sada. U poslednja dva meseca igraju stvarno dobro, imaju kvalitet. Starteri su veoma bitni, ali ne zaboravljamo ove sa klupe, ali to je ekipa koja u svakom trenutku zna šta želi da radi na terenu i da nađe ključeve uspeha kroz ono što inače rade na svim mečevima - zaključio je Obradović.

foto: @starsport

Nema ništa lepše od podrške pune dvorane Večeras će naša najveća dvorana biti popunjena do svodova, navijači su ponovo šesti igrač Partizana. - To bi trebalo da bude dodatni motiv, da igrači shvate šta je Partizan. Stalno ponavljam, ti navijači samo treba da nam pomognu. Oni su nam davali vetar u leđa na svim utakmicama koje smo igrali ovde, čak i nekima na strani, i to je prelepo. Nema ništa lepše za nas koji smo unutra od toga da znaš da imaš takvu podršku i da neko stoji iza tebe - dodao je Obradović.

Evrokup 1/8 finala Cedevita - Turk Telekom 93:80 Huventud - Ulm 73:79 Andora - Budućnost 74:64 Danas Bulonj - Venecija 20.00 Partizan - Bursa 20.30 Valensija - Hamburg 20.30 Virtus - Lijetkabelis 20.45 Gran Kanarija - Slask 21.00

