OGLASIO SE MIJAILOVIĆ: Predsednik Partizana otkrio šta je rekao Obradoviću i košarkašima u svlačionici

Mijailović je u razgovoru za Mocart sport govorio o tome šta je rekao posle utakmice treneru Željku Obradoviću i igračima.

"Pričao sam sa Željkom kratko sinoć u svlačionici, otvoreno sam mu rekao da ima moju punu podršku, da nastavimo svi zajedno ka cilju. Partizan je njegova kuća, uvek je bio i uvek će biti. Nema potrebe da ja govorim o kvalitetima Željka Obradovića i stručnog štaba, to su ljudi koji su po čitav dan u dvorani i koji izuzetno predano rade svoj posao. Znam na koji su način spremili meč, sa koliko detalja, ali... To je sport. Nekoliko lopti je izašlo iz koša, a moram da pohvalim i Bursu, tim koji se pre samo nekoliko dana borio i protiv Efesa. Imaju kvalitet, naravno, to nije opravdanje za naš poraz, ali život ide dalje".

foto: Starsportphoto

Osvrnuo se Mijailović i na igrački kadar.

"Momci takođe zaslužuju našu podršku. Čitam po društvenim mrežama uvrede na račun Alekse Avramovića. Moram da kažem da je to igrač koji je prvoklasni profesionalac, uvek požrtvovan, borben, voli klub na pravi način. Uostalom, on je sinoć postigao najviše poena, žarko je želeo pobedu kao i svi mi. Rođeni je borac. Potrebna je podrška da nastavimo dalje, a moramo da nastavimo dalje jer ništa drugo ne preostaje".

foto: Starsport

