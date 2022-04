HTELI SMO DA PREBIJEMO DRAŽENA PETROVIĆA, DA MU POLOMIMO KOLENA: Jezivo svedočenje vođe Delija Zorana Timića Time! (VIDEO)

Zoran Timić Tima (58), živa je legenda među navijačima Crvene zvezde. I danas, iako je u poznim godinama njegovo ime se izgovara sa poštovanjem na Zvezdinom severu. U svojoj autobiografskoj knjizi "Mogu li i ja s vama da razbijam voz" opisao je svoj navijački život.

Zoran Timić Tima bio je jedan od osnivača navijačke grupe "Ultras" koja je uz "Red Devilse" i "Zulu Voriorse" bila među najjačim na Zvezdinom severu tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka.

Zoran Timić Tima opisuje u svojoj knjizi koliko su navijači Crvene zvezde bili frustrirani Draženom Petrovićem koji je igrao za Cibonu. Tada najbolji jugoslovenski, ali i evropski košarkaš, dok je još bio član Šibenke služio je vojsku u Beogradu. Tada su sa njim koketirali Crvena zvezda i Partizan. U finalnoj utakmici plej-ofa između Cibone i Crvene zvezde, Dražen Petrović je prema kazivanju svoje majke Biserke, rekao da će 1984. godine preći u redove onog kluba, koji postane prvak i bude igrao najkvalitetnije takmičenje u Evropi. Finale je bilo uzbudljivo, ekipe izjednačene kvalitetom, a na kraju je u seriji sa 2:1 trijumfovala Cibona. Zvezda je do pre 30 sekundi vodila 71:70 košem Slobodana Nikolića. U poslednjim trenucima meča Mihovil Nakić je na pas Adnana Bečića poluhorogom pogodio za 72:71, iako je došlo do kontakta sa jednim igračem Crvene zvezde. Ostalo je tri sekunde do kraja, a u to vreme sat se nije zaustavljao, pa je Stevan Karadžić bezuspešno pokušao da pogodi iz daljine. Mirko Novosel, tada prvi čovek Zagrepčana, znao je kakav je ulog i nije prezao ni od zakulisanih igara sa sudijama i organizacijom da dobije Dražena Petrovića. Na kraju je uspeo. Posle toga Cibona je Kup evropskih šampiona osvajala 1985. i 1986. nakon čega je Dražen Petrović prešao u Real iz Madrida.

Kada je Dražen Petrović umesto u Beograd u Crvenu zvezdu, otišao u Zagreb u Cibonu došlo je do velikog razočarenja među navijačima crveno-belih. Ono je dostiglo kulminaciju i preraslo u frustraciju, kada je Dražen Petrović počeo redovno da pobeđuje Crvenu zvezdu u odlučujućim utakmicama.

O tome kako su navijači Crvene zvezde doživljavali Dražena Petrovića i šta su sve planirali kada je on u pitanju, svedoči Zoran Timić Tima.

Plan napada na Dražena

" Tih godina Cibona je harala evropskom košarkom. I mi smo bili dobri, ali nismo mogli da pariramo toj šampionskoj generaciji. Teško nam je to padalo i mnogo nas je frustriralo. Išli smo redovno na basket i na sva gostovanja u Zagreb, ali smo redovno gubili. U to vreme sam često bio u Zagrebu, znao sam dosta naših iz Zagreba koji se skoro i nisu poznavali međusobno."

"Imali smo bazu tamo u stanu u Medulićevoj ulici. Zima 1985/86. Sedimo mi tako u toj gajbi posle jednog basketa i u dokolici pričamo šta bismo mogli da napravimo da ih konačno skinemo s trona. Jasno je bilo da je poluga njihovog tima bio Dražen Petrović. Padne nam na pamet da bi bilo dobro da ga malo uplašimo ili mu pripretimo. Rešimo mi, i ne znajući kako bismo to iskoristili, da ga pratimo. U vreme kada nismo imali mobilne telefone ni automobile to je bilo prilično teško izvesti..."

"Pratili smo ga jedno tri-četiri dana, peške, taksijem, trčeći. Pratili smo ga kada pođe od kuće, na treninzima, uveče kada izlazi u neki kafić... U toku svega toga naše ideje su se radikalizovale. Od ideje da ga zaplašimo došlo se do lakšeg prebijanja, a na kraju i do toga da ga ozbiljno povredimo (glavu ili kolena), a sve s ciljem da ne može da igra odlučujuće utakmice. Jedna stvar koju smo zaključili je da nikad nije bio sam, što je predstavljalo otežavajući element. Uvek je s njim bila neka devojka ili društvo iz kluba. Saznali smo sve detalje njegovog dnevnog kretanja. Razradili smo do detalja i mesto i način eventualne akcije i posle toga evakuacije."

"Posle tog praćenja ja sam se vratio u Beograd, uz dogovor da se čujemo i vidimo neposredno pre odlučujućih utakmica. Koji je bio epilog? Zvezda te godine nije ni ušla u finale plef-ofa, pa akcija nije imala svrhe."

Opisao je Tima u svojoj knjizi i još nekoliko zanimjivih stvari iz navijačkog života.

Hamdo pravoslavac

"Evo i neka reč o Hamdu Deliću. Hamdo je živeo u Zenici. Musliman po rođenju, ali momak koji je vrlo brzo povezao neke stvari iz istorije. Kopao je po papirima i našao tačno koji je njegov predak uzeo islam. Shvatio je svoje srpsko poreklo i vratio se korenima. Krstio se u pravoslavnoj crkvi i postao jedan od većih pravoslavnih vernika u zeničkoj eparhiji. Dolazio je redovno na sever, a ljudi koji su bili kod njega u kući kažu da je preko celog zida u sobi imao ispisano: Srbija u srcu, srpstvo do groba. Kad je počeo rat, Hamdo je ostao u Zenici i, koliko znam, nije imao problema. Danas živi u Amsterdamu i kažu mi da ima sina koji se zove Srboljub. Braća su mu i dalje u Zenici, a čuo sam da njegov mlađi sin dolazi u Beograd na Zvezdu kad god može."

Kako je Staniša ujeo policijskog psa koji je pobegao

"Scena iz Kelna. U nekom trenutku se ispred stadiona pojavio neki tip s Hajdukovom zastavom. Pretpostavljam da je bio u jugoslovenskom fazonu i da je hteo da navija za Zvezdu. Nama se ta ideja nije dopala i hteli smo da mu otmemo zastavu. Neko mu je rekao da je bolje da je skloni. Čudio se i nije pristajao. Nastalo je cimanje s njim. Malo dalje od nas bila je opšta pljačka suvenira, pa je došla policija. Krenuli su prema nama dosta oštro i hteli su da uhapse Stanišu. Nismo im to dozvoljavali i nastala je tuča. Dobro smo isprašili ta dva-tri puba, a onda im je stiglo pojačanje s psima. Opet je Staniša bio njihova meta, dvojica su skočila na njega i oborila ga. Staniša je bio nenormalno jak dečko i uspeo je da im se otrgne, ali ga je oborio jedan pub s psom. Dok je ležao, pas je pokušavao da ga ujede. Staniša je ugrizao psa i hrabri policijski pas je pobegao - preneo je portal Republika."

