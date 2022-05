BARAŽ ZA ABA LIGU Pecarski: Nema opuštanja, moramo da završimo posao protiv Zlatibora!

Košarkaš čačanskog Borca Marko Pecarski rekao je danas da je njegova ekipa ne sme da se opusti u drugom meču protiv Zlatibora već da mora da ostane koncentrisana kako bi "završila započet posao".

"Svi smo svesni značaja ovog baraža. Pobedom u subotu napravili smo jedan veliki korak ka cilju, odnosno opstanku u ABA ligi. Već u sredu nas očekuje nova utakmica. Nema opuštanja, moramo ostati koncentrisani, kako bismo završili započet posao", rekao je Pecarski za sajt kluba.

Košarkaši Borca pobedili su u subotu u Čačku ekipu Zlatibora sa 85:80 i poveli sa 1:0 u baražu za plasman u ABA ligu. Druga utakmica na programu je u sredu u Čajetini, a eventualna treća u nedelju u Čačku.

"Mučili smo se, jer je u jednom momentu Zlatibor ubacio nekoliko šuteva, pa nam se ozbiljno približio. Tako da mi je drago da sam inicirao preokret, ali ne sme da nam se ponovi pad u igri. To nam se već dešavalo ove sezone, ali srećom, ovog puta nas to nije koštalo pobede", rekao je Pecarski.

"Takođe, to nam je upozorenje da sledeću utakmicu od početka do kraja moramo biti maksimalno fokusirani. Zlatibor nije slučajno šampion Druge ABA lige. Pokazao je da je odlična ekipa. Zbog toga moramo da na adekvatan način odgovorimo na igru Čajetinaca", dodao je on.

I Radovan Đoković je naveo da je čačanski tim i pre utakmice znao da neće biti lako protiv Zlatibora i da su se njihove "sumnje obistinile" na samom meču.

"Zlatibor je šampion Druge ABA lige i KLS-a, tako da je reč o ozbiljnom timu. Utakmica je bila teška, a nema sumnje da će tako biti i u sredu", rekao je Djoković.

Dodao je da je siguran da će Čajetinci napraviti sjajnu atmosferu.

"Ali, najbitnije je da smo pobedili, to je ono što se računa. Imamo malo vremena za pripremu narednog duela, ali šta je, tu je, moramo se prilagoditi situaciji", kazao je bek Borca.

Borac je bio najslabija srpska ekipa u ABA ligi u regularnom delu sezone, a Zlatibor je osvojio ABA 2 ligu, pa ta dva kluba igraju baraž za plasman u najjaču regionalnu ligu sledeće sezone.

Đoković se složio sa konstatacijom da je Borcu i Zlatiboru učinjena "velika nepravda".

"Svakome ko se bavi košarkom je potpuno jasno da neko ko je šampion Druge ABA lige zaslužuje da igra u višem rangu. To važi i za nas, jer smo svojim partijama osigurali opstanak u ABA ligi. Sve u svemu, voleo bih da se promene pravila", rekao je Đoković.

"Na osnovu svega vidjenog, Srbija zaslužuje da ima šest predstavnika u najjačoj regionalnoj ligi. Ipak, odluka nije na nama, već na ligi", zaključio je Djoković.

Druga utakmica baraža izmedju Zlatibora i Borca igra se u sredu od 17.00.

Kurir sport/Beta