PETA PO REDU JUNIOR NBA LIGA! Selektor Pešić posetio učesnike: Nadam se da su vam san i cilj reprezentacija

U svečanoj sali Ustanove kulture opštine Palilula „Vlada Divljan“ održan je Draft Junior NBA lige 2022, na kome su izvučeni NBA klubovi i škole koje će nositi njihova imena. Košarkaški savez Srbije u saradnji sa NBA Evropa peti put organizuje Junior NBA ligu, u kojoj će i ove godine prvi put učestvovati čak 60 škola iz pet gradova u Srbiji – 30 beogradskih, po deset novosadskih i niških, po pet osnovnih škola iz Zrenjanina i Kragujevca, podeljenih u dve lige – Crvenu i Plavu.

Takmičenje će se održati po sistemu NBA lige za učenike (dečake i devojčice) petog i mlađih razreda.

U sjajnoj atmosferi, pred oko 500 dece, profesora i gostiju, Draftu su prisustvovali ispred muške seniorske reprezentacije selektor Svetislav Pešić i direktor muške seniorske reprezentacije Dragan Tarlać, generalni sekretar KSS Zlatko Bolić, potpredsednik KSS za mušku košarku i bivši NBA košarkaš Nenad Krstić, potpredsednik KSS za takmičenja Dušan Projović, bivši NBA košarkaši Kosta Perović i Mile Ilić i naša bivša trofejna reprezentativka Sonja Vasić. Pri žrebanju su pomagali reprezentativci Srbije i prvotimci Mega Mocarta Boriša Simanić i Nikola Đurišić i juniorski reprezentativca Srbije i član Partizana NIS Marko Vukčević.

Prisutnima se prvi obratio generalni sekretar KSS Zlatko Bolić.

– Želim da vas pozdravim u ime Košarkaškog saveza Srbije i moje ime, sigurno da nam je mnogo drago što vas posle dve godine pauze zbog Kovida vidim u ovolikom broju i što nastavljamo takmičenje i druženje. Nadam se da će gradovi Zrenjanin i Kragujevac koji se priključuju ovom našem sjajnom takmičenju biti dobri domaćini, da će imati dobre ekipe i pokazati kvalitet svog rada, svog mesta i ono što znaju… Želim vam da, pre svega, budete dobri đaci i imate puno uspeha u Junior NBA ligi.

Sledeći je na binu izašao potpredsednik KSS za takmičenja Dušan Projović.

– Želim da se zahvalim novim gradovima koji su se priključili takmičenju. Igrom slučaja i srećom, ja sam bio tu od početka ovog projekta Košarkaškog saveza i drago mi je što on raste iz godine u godinu. Na ovom skupu treba da pošaljemo neku poruku, a pošto znam koliko volite košarku poručio bih vam da budete dobri đaci i dobri ljudi, da sanjate da jednog dana zaigrate u NBA, ali da prvenstveno sanjate da zaigrate za reprezentaciju naše zemlje. S obzirom na to da je ovde najveći među nama selektor Svetislav Pešić, pre nego što smo osvojili Svetskom porvenstvo 2002. godine on je imao jedan slogan koji može da nam posluži – „Deco, hoćemo li da se igramo“!

Generalni sekretar KSS Zlatko Bolić pozvao je selektora Svetsilava Pešića da se obrati malim košarkašima.

– Dobar dan svima, nadam se da ste u formi… Iznenada sam pozvan na binu, ali sam uvek spreman za reprezentaciju, a nadam se da je to i vama san i cilj u vašoj košarkaškoj karijeri. Želim vam sve najbolje! – poručio je Pešić.

Imena škola i NBA klubova žrebali su košarkaši Boriša Simanić, Nikola Đurišić i Marko Vukčević, a kapiteni izvučenih škola mogli su da biraju ekipu čiji dres žele da nose.

Junior NBA liga Srbija 2022. izgledaće ovako:

CRVENA LIGA

Divizija Atlantik – Beograd 1

Bruklin Nets – OŠ „Sonja Marinković“

Njujork Niks – OŠ „Majka Jugovića“

Boston Seltiks – OŠ „Mihajlo Pupin“

Toronto Reptors – OŠ „Milan Rakić“

Filadelfija Siksers – OŠ „Lazar Savatić“

Divizija Central – Beograd 2

Indijana Pejsers – OŠ „20. Oktobar“

Milvoki Baks – OŠ „Laza Kostić“

Detroit Pistons – OŠ „Borislav Pekić“

Klivlend Kavalirs – OŠ „Dragan Lukić“

Čikago Buls – OŠ „Radoje Domanović“

Divizija Jugoistok – Beograd 3

Vašington Vizards – OŠ „Karađorđe“

Šarlot Hornets – OŠ „Đura Daničić“

Orlando Medžik – OŠ „Zmaj Jova Jovanović“

Majami Hit – OŠ „Bora Stanković“

Atlanta Houks – OŠ „Danilo Kiš“

Divizija Severozapad – Beograd 4

Mineosta Timbervulvs – OŠ „Kosta Abrašević“

Juta Džez – OŠ „Duško Radović“

Denver Nagits – OŠ „Dositej Obradović“

Oklahoma Siti Tander – OŠ „14. Oktobar 2“

Portland Treilblejzers – OŠ „14. Oktobar 1“

Divizija Pacifik – Beograd 5

Golden Stejt Voriors – OŠ „Sveti Sava“

Finiks Sans – OŠ „Pavle Savić“

Los Anđeles Klipers – OŠ „Veljko Dugošević“

Sakramento Kings – OŠ „Ćirilo i Metodije“

Los Anđeles Lejkers – OŠ „ Ivan Goran Kovačić“

Divizija Jugozapad – Beograd 6

Hjuston Rokits – OŠ „Miloš Crnjanski“

San Antonio Spars – OŠ „Banović Strahinja“

Memfis Grizlis – OŠ „Ujedinjene nacije“

Nju Orleans Pelikans – OŠ „Branko Ćopić“

Dalas Maveriks – OŠ „Braća Jerković“

PLAVA LIGA

Divizija Atlantik – Novi Sad 1

Bruklin Nets – OŠ „Đura Daničić“

Njujork Niks – OŠ „Kosta Trifković“

Boston Seltiks – OŠ „Ivan Gundulić“

Toronto Reptors – OŠ „Sveti Sava“

Filadelfija Siksers – OŠ „Dositej Obradović“

Divizija Central – Novi Sad 2

Indijana Pejsers – OŠ „Jožef Atila“

Milvoki Baks – OŠ „Ivo Lola Ribar“

Klivlend Kavalirs – OŠ „Jovan Popović“

Čikago Buls – OŠ „Desanka Maksimović“

Detroit Pistons – Novi Sad

Divizija Jugoistok – Zrenjanin

Vašington Vizards – OŠ „Žarko Zrenjanin“

Šarlot Hornets – OŠ „2. Oktobar“

Orlando Medžik – OŠ „Dositej Obradović“

Majami Hit – OŠ „Dr Jovan Cvijić“

Atlanta Houks – OŠ „Petar Petrović Njegoš“

Divizija Severozapad – Kragujevac

Mineosta Timbervulvs – OŠ „Radoje Domanović“

Juta Džez – OŠ „Draginja Todorović“

Denver Nagits – OŠ „Treći kragujevački bataljon“

Oklahoma Siti Tander – OŠ „Milutin Todorović“

Portland Treilblejzers – OŠ „Moma Stanojlović“

Divizija Pacifik – Niš 1

Golden Stejt Voriors – OŠ „Sveti Sava“

Finiks Sans – OŠ „Bubanjski heroji“

Los Anđeles Klipers – OŠ „Učitelj Tasa“

Sakramento Kings – OŠ „Dušan Radović“

Los Anđeles Lejkers – OŠ „ Vožd Karađorđe“

Divizija Jugozapad – Niš 2

Hjuston Rokits – OŠ „Miroslav Antić“

San Antonio Spars – OŠ „Ćele kula“

Memfis Grizlis – OŠ „Ratko Vukićević“

Nju Orleans Pelikans – OŠ „Stefan Nemanja“

Dalas Maveriks – OŠ „Ivo Andrić“

Junior NBA liga organizuje se širom planete, a u preko 20 zemalja Evrope. U prethodne četiri sezone u našoj zemlji je učešće uzelo oko 2.000 dečaka i devojčica iz preko 50 osnovnih škola.

Kurir sport