RATNIČKI PRISTUP JEDINI NAČIN ZA POBEDU! Džikić: Govoriti o motivaciji je izlišno, ili imaš to u sebi ili nemaš

Trener Podgoričana Aleksandar Džikić rekao je da će njegova ekipa u predstojećoj polufinalnoj seriji ABA lige protiv Partizana pre svega morati da odgovori na fizičku igru crno-belih i dodao da je na ovom nivou izlišno govoriti o motivaciji.

"Na ovom nivou ne možeš da očekuješ utakmice koje neće biti zahtevne. Moramo fizički da odgovorimo na igru Partizana, na njihov presing u odbrani, na njihovo trčanje, na njihov intenzitet, skok igru, pre svega igrača na pozicijama 3, 4 i 5. To ne može biti posao jednog igrača, to mora da bude posao kojim se bavi cela ekipa. To su preduslovi da sa svakim protivnikom, pa i Partizanom, budeš u utakmici. Znamo da će biti pritiska preko celog terena, da su tokom sezone pokazivali organizovanije varijante tog pritiska u vidu nekog zonskog presinga, pokazali su u Evrokupu određene kombinovane varijante... Mi ćemo pokušati da se za sve to spremimo, ali da ne menjamo ono što nas je dovelo dovde. Mi smo u ABA ligi tim sa najmanje izgubljenih lopti, sa najviše šutiranih slobodnih bacanja i pokušaćemo da nastavimo sa takvim načinom igre", rekao je Džikić na konferenciji za medije.

foto: ABA

On je istakao i da računa na to da će igrači za Beograd otputovati "čiste glave".

"To znači da će otići sa samo jednom idejom u glavi, a to je da se takmiče. To je ono što se od njih traži. Na ovom nivou pričati o motivaciji, imperativu, mislim da je izlišno. Ili imaš to u sebi ili nemaš", rekao je Džikić.

Budućnost je izgubila od Partizana u obe utakmice ove sezone.

"Mi smo ovde utakmicu krenuli relativno sporo, Partizan se odvojio, međutim vratili smo i imali svoje šanse u toj utakmici. Bitno je samo na koji način ćeš izaći na tu utakmicu, to se vidi odmah od početka. Da li si izašao da ratuješ ili si izašao - eto, pa šta bude. Ako budemo u nekom raspoloženju koje nije ratničko, nisu nam dobre šanse", dodao je on.

On je rekao da veruje u svoju ekipu i da ima dovoljan broj iskusnih igrača kojima neće smetati atmosfera u nekadašnjem Pioniru.

"Igrali smo sa njima u Beogradu, doduše u Areni, Pionir je malo intimniji i moguće je stvoriti veći pritisak, ali to nije ništa novo za većinu igrača. Kako će na njih to individualno uticati, ostaje da se vidi, ali moramo da verujemo da ćemo izaći sa jasnom idejom šta hoćemo, a šta nećemo", rekao je Džikić.

Partizan je posle poraza od Burse u Evrokupu imao skoro 20 dana pauze, ali Džikić veruje da je crno-belima trebala pauza posle tog neočekivanog poraza i da su je dobili.

"Imali su dovoljno vremena da se spreme za nas. Znamo da će nas očekivati i neke novosti i u odbrani i u napadu, ali to je nije pod našom kontrolom. Probaćemo da iskontrolišemo ono što mi radimo i da nametnemo način igre koji nama odgovara. Pritisak favorita je verovatno u ovom slučaju na njihovoj strani. Daleko su oni od neiskusne ekipe, naročito nosioci igre", dodao je trener Budućnosti.

Džikić je dodao ima 13 igrača na treningu, da ima sitnijih problema i da igrači idu "preko bola".

"Nemamo igrača za kojeg znamo da ne može da nastupi u ovoj prvoj utakmici. Imamo problemčiće koje rešavamo u hodu. Idemo kompletni, videćemo ko neće nastupiti", zaključio je Džikić.

Prva utakmica polufinala ABA lige između Partizana i Budućnosti igra se 10. maja od 19.00 u hali "Aleksandar Nikolić".

Kurir sport