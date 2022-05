SKANDALOZNE SCENE IZ NAJJAČE LIGE U EVROPI: Gazda kluba naterao igrače DA KLEČE, košarkaši i navijači plakali (VIDEO)

Burgos u poslednjem kolu poražen od Ristićeve Fuenlabrade i nakon toga ih je dodatno ponizio i prvi čovek kluba

Nesvakidašnja situacija zabeležena je u poslednjem kolu španske ACB lige

Burgos je porazom od Fuenlabrade na domaćem terenu završio sezonu u kojoj je ispao iz lige, a nakon toga je košarkaše te ekipe ponizio predsednik kluba, Feliks Sančo.

Utakmica pred punom dvoranom je završena rezultatom 66:83, a na licima pojedinih košarkaša Burgosa mogle su da se vide suze, a onda se na parketu pojavio predsednik kluba i cela situacija je od tužne postala veoma neprijatna.

Sančez je od košarkaša zahtevao da kleknu pred navijačima i da na taj način izvine za loše rezultate.

Situacija iz poslednjeg kola najjače lige u Evropi je brzo obišla stari kontinent, a isto tako su, ekspresno, stigle reakcija od strane navijača, ali i pojedinih košarkaša.

Bek Monaka, Majk Džejms poručio je sledeće:

- Da, ne bih klečao zbog tog sra*a. Samo bih otišao od tog lika na tuširanje.

Oglasio se i plejmejker Armanija, Malkolm Dilejni:

- Klečanje da bi ti zviždali je besmisleno. To nije izvinjenje navijačima, to je dozvola za navijače da ponižavaju odrasle ljude. Ludi igrači su još i prihvatili to.

Kurir sport