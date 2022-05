TO ZNAČI DA NE RADIMO DOBRO: Trener Partizana otkrio razloge neuspeha u Podgorici!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je Budućnost apsolutno zasluženo pobedila u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige.

"Želim da čestitam ekipi Budućnosti na apsolutno zasluženoj pobedi, mislim da su igrali bolje svih 40 minuta. Uspeli smo na kraju da se vratimo u utakmicu, imali verovatno i mi šansu da pobedimo, ali smo odigrali katastrofalnu zadnju odbranu i veoma konfuzno zadnji napad", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Košarkaši Partizana poraženi su u Podgorici od ekipe Budućnosti sa 71:72, u drugom meču polufinala ABA lige.

Crno-beli su prvi meč u Beogradu dobili rezultatom 82:66. Treći odlučujući meč igra se u Beogradu.

Obradović je ocenio da će u narednom periodu analizirati ovaj meč i pokušati da izbore plasman u finale.

"Kako god rekao sam posle prve utakmice ovo je plej-of, da li je jedan, 11 ili 21 razlike, nebitno je, bitno je da je sada 1:1, i da se serija seli u Beograd", rekao je on.

Trener Partizana istakao je da je ekipa imala veliki broj promašenih slobodnih bacanja u prvom poluvremenu (27:38).

"Kad treniraš, igraš košarku, kada promašiš 10 slobodnih bacanja u prvom poluvremenu to je prevše za bilo koju utakmicu, kamoli za plej-of", dodao je on.

Crno-beli su tek u završnici došli do prvog vodjstva (69:67), a košem Dalasa Mura dvadesetak sekundi pre kraja poveli su sa 71:69.

Budućnost je do pobede došla "trojkom" Vladimira Micova, 3,9 sekundi pre kraja. Partizan u poslednjem napadu nije uspeo da uputi šut ka košu.

"Imali smo i branili zadnji napad. To znači da ne radimo dobro, jer to su detalji koje jedan tim koji pretenduje da bude ozbiljan mora da shvati, da kada branimo dva razlike tu ne može da dodje šut za tri. To se ovom timu dešava, i to je tako. Ništa preko noći ne može da se promeni", zaključio je Obradović.

Kurir sport/Beta