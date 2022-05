MIROTIĆEVA IZJAVA O SRBIJI ĆE VAS ODUŠEVITI : Ljudi dobro znaju koliko mi je stalo do ove zemlje i ovog naraoda! OVO JE MOJ DOM!

MVP regularnog dela sezne u Evroligi, as Barselone Nikola Mirotić, svojom izjavom o Srbiji raspametio je ljubitelje košarke u našoj zemlji.

Nikola je na konferenciji za medije uoči starta Fajnal fora Evrolige ponosno istakao da mu je stalo do naše zemlje i da ne može da zamisli bolje mesto od Beograda za osvajanje prve titule Evrolige u karijeri.

"Ljudi koji me poznaju dobro znaju koliko mi je stalo do ove zemlje i ovog naroda. Nema sumnje da bi to bio poseban momentat jer je ovo moj dom na neki način. Nikada nisam osvojio Evroligu do sada i to bi bilo fantastično", rekao je Mirotić na konferenciji za medije.

Baš zbog svog višegodišnjeg humanitarnog rada i činjenice da je ambasador Srpske pravoslavne crkve, Nikola Mirotić je uvek, više nego srdačno, rekli bismo prijateljski i bratski dočekivan u Beogradu, posebno kada je u dresu Barselone igrao utakmice protiv Crvene zvezde u Evroligi.

"Neverovatan doživljaj je bio na svim utakmicama koje sam u poslednje vreme igrao ovde. Uvek je poseban doživljaj biti ovde u Beogradu. Zahvalan sam svima koji će podržati mene i Barselonu", rekao je Mirotić.

Nikola Mirotić rođen je u Podgorici 11. februara 1991. godine, a košarku je počeo da igra u KK Džoker. Kao veliki talenat 2006. godine prešao je u Real iz Madrida gde se u potpunosti afirmisao. Godine 2014. otišao je u NBA ligu u Čikago Bulse, a u Americi je ukupno igrao pet godina. Pored Čikaga nosio je dres Nju Orleans Pelikansa i Milvoki Baksa. Igrao je za reprezentaciju Španije, iako je imao pozive iz Crne Gore i Srbije.

