OČEKUJE SE PUN PIONIR: U četvrtak počinje prodaja ulaznica za meč košarkaša Partizana i Budućnosti

Kako je saopštio Partizan, utakmica će se igrati u nedelju od 18.30 u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu. Prvobitno, duel je bio zakazan za 20.30, ali je danas potvrdjeno da će početi dva sata ranije.

Partizan je pobedio u prvoj utakmici u Beogradu, Budućnost u drugoj u Podgorici, a pobednik trećeg meča igraće u finalu plej-ofa regionalnog takmičenja.

Ulaznice će se u četvrtak i petak prodavati u Tiketlajnu od 10 do 21 čas u TC Stadion, a od 10 do 18 časova u TC Merkator.

U subotu će se u Merkatoru prodavati od 10 do 16 časova, a u Stadionu od 10 do 21 čas. U nedelju ulaznice će se prodavati u Stadionu od 10 do 16 časova, a u hali "Aleksandar Nikolić" od 16 časova do početka utakmice.

Cena ulaznice za tribine je 1.500 dinara, a za parter 2.000. Za premijum i superior mesto treba izdvojiti po 4.000 dinara, a za mesta pored terena od 8.000 do 20.000 dinara.

U drugom polufinalu igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija, a u tom duelu je nerešeno 1:1. Odlučujuća treća utakmica je u ponedeljak u Beogradu.

