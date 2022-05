UŽIVO, VIDEO: CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA, crveno-beli gaze Ljubljančane

TOK MEČA

2. ČETVRTINA

16. minut - Omić za seriju Cedevite 8:0 - 37:26. Ferel u kontri produžuje nalet svoje ekipe, deset vezanih poena - 37:28.

15. minut - Kalinić posle skoka u napadu postiže svoj deseti poen - 37:18. Ferel uz faul postiže dva poena - 37:21. Dragić pod faulom pogađa za dva, precizan je i u dodatnom bacanju - 37:24.

14. minut - Fantastičan šut Zvezde, Dobrić trojkom za 35:16. Dragić prekida seriju Zvezde - 35:18.

13. minut - Davidović trojkom donosi najveću prednost Zvezdi - 30:16. Mitrović sjajnim NBA zakucavanjem za 32:16.

12. minut - Dobrić vraća trojku - 27:16.

11. minut - Četvrta trojka za Cedevita Olimpiju, Murić je ovog puta precizan - 24:16. Gosti imaju samo jedan precizan šut za dva poena.

1. ČETVRTINA

10. minut - Lazarević pogađa za 24:13.

9. minut - Osmi poen Kalinića, bez promašaja do sada - 22:10. Pulen dalekom trojkom prekida nalet Zvezde - 22:13.

7. minut - Zvezda povećava na 17:10 poenima Dobrića, a zatim Kalinić trojkom donosi Zvezdi prvo dvocifreno vođstvo - 20:10.

6. minut - Kalinić je polovičan sa linije penala - 13:7. Ferel iz kontre pogađa za tri poena, njegova druga trojka - 13:10. Sjajan pas Dobrića, Kuzmić zakucava za 15:10.

5. minut - Dragić lagano poentira - 10:7. Revanširao se Kalinić, napravio je prednost i lako poentirao - 12:7.

4. minut - Holins zakucava sam u kontri - 10:5.

3. minut - Dragić sa linije slobodnih bacanja smanjuje na 8:5.

2. minut - Ferel trojkom donosi Cedeviti prve poene u meču - 5:3. Holins sa tri slobodna bacanja povećava na 8:3.

1. minut - Zvezda trojkom Voltersa otvara meč - 3:0. Kuzmić je precizan za dva, Zvezda već u prvom minutu ima pet poena viška - 5:0.

Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova dočekuju ekipu Cedevita Olimpije u hali "Aleksandar Nikolić", u odlučujućem trećem meču polufinala ABA lige.

Trenutni rezultat u seriji je 1:1.

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da očekuje bolju igru ekipe u trećem meču polufinala ABA lige, kao i da intervali dobre igre moraju da budu duži.

"Ekipa Cedevita Olimpije je odigrala u Ljubljani u drugoj utakmici jako čvrsto svih 40 minuta, a naša reakcija na tu igru nije bila dobra, i zato očekujem da će naš odgovor biti bolji, čime bi došli do rezultata koji priželjkujemo. Moramo biti skoncentrisani da odigramo u određenim segmentima puno bolje nego na drugoj utakmici u Ljubljani (80:88), kao i da intervali naše dobre igre budu duži nego što je to bilo u oba meča koja smo do sada odigrali u ovoj seriji", rekao je Radonjić.

Radonjić je istakao da se tim cele sezone borio za prvo mesto u regularnom delu, kako bi u plej-ofu imali prednost domaćeg terena.

"Čitave sezone borili smo se za prvo mesto, imali smo samo dva poraza u regularnom delu sezone i borili se za to da u odlučujućim mečevima možemo da branimo prednost domaćeg terena, time i mogućnosti da dođemo do rezultata koji svi želimo", rekao je on.

Kurir sport