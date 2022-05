UŽIVO, VIDEO! CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN, finale ABA lige koje nosi veliki ulog

Konačno dočekasmo i to, posle devet godina o tituli u ABA ligi odlučivaće večiti rivali.

Crvena zvezda i Partizan večeras počinju finalnu seriju koja se igra na tri pobede. Crvena zvezda ima prednost domaćeg terena, što je veoma značajno u ovakvim situacijama, mada ne i presudno.

"Želimo da osvojimo ABA ligu, želi to i Partizan, što je sasvim prirodno. Bez obzira na sva nagađanja, zvanično je da će prvak ABA lige ići u Evroligu, što znači da je ulog veliki, mi smo toga svesni i nadamo se da ćemo dobrom igrom ući u ovu seriju na dobar način", optimista je Dejan Radonjić.

Sa druge, trener crno-belih Željko Obradović ističe da je primarni cilj ostvaren.

"Srećni smo i zadovoljni smo se izborili za priliku da budemo učesnici finala. To je bio cilj koji smo imali na početku sezone. Uspeli smo da dođemo do njega. Nama je najbitnije da je poslednja utakmica dobro odigrana i to raspoloženje treba da nas nosi, tako da probamo da se ravnopravno borimo protiv tima koji je u prednosti. To je iskusan tim, godinama igraju zajedno i igrali su mnogo finala. To je tim koji u svakom trenutku zna šta treba da radi na parketu. To su inteligentni igrači, koji čitaju odbranu i koji umeju da kazne svako preuzimanje. Mi moramo da budemo na tom nivou da bismo mogli da se borimo. Ali, da ponovim da smo zadovoljni i srećni što smo u finalu", poručio je Obradović.

Ove sezone u ABA ligi je rezultat 1:1.

Svako je iskoristio prednost domaćeg terena, Zvezda je slavila u prvoj utakmici sa 71:56, a Partizan se revanširao sa 98:84.

Finale ABA lige Petak C. zvezda - Partizan 20.00 Nedelja C. zvezda - Partizan 20.00 Sreda Partizan - C. zvezda 20.30 *Petak, 3. jun Partizan - C. zvezda 18.30 *Ponedeljak, 6. jun C. zvezda - Partizan 20.00 * Ako bude potrebno

Kurir sport