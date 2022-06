ŽELJKO OBRADOVIĆ: Sudije su ispravno ispraznile tribine! Ali zašto to nisu uradile u prethodnoj utakmici?

Trener Partizana Željko Obradović analizirao je treću utakmicu finala ABA lige u kojoj je njegov tim savladao Crvenu zvezdu sa 70:67 i smanjio na 2:1 u seriji.

- Zadovoljstvo je što je tim pokušao da da sve što može i da se bori od prvog do poslednjeg sekunda. Zahvaljujući tom moralu, želji i borbenosti smo dobili utakmicu. Imali smo veoma teške uslove za igru, klizav parket koji je smetao igračima obe ekipe. Pričao sam sa Zagorcem koji se okliznuo na kraju, rekao je da se dobro oseća. Videćemo sutra. Probaćemo da damo sve od sebe da dođemo do pete utakmice. Ovo traži mnogo energije i mnogo koncentracije i požrtvovanja. Nije lako ni igračima, pre svega. Nadam se da ćemo skupiti dovoljno energije da i u petak odigramo ovako utakmicu.

Obradović je pričao o haosu koji se desio na utakmici.

- Od prvog dana sam apelovao da se smire strasti, da se igra košarka. To sam rekao i navijačima, znate da sam u jednom trenutku uzeo mikrofon. Ovo je ozbiljna liga, da bi bilo tako moraju da se poštuju oni koji su najbitniji, a to su akteri utakmice, prvo igrači. Regularnost takmičenja je veoma važno. Sudije su donele odluke da se isprazni deo tribina, i apsolutno su doneli ispravnu odluku. Ali zašto to nisu uradili na prethodnoj utakmici? isto to je bilo na prethodnoj utakmici. Uvek ću se boriti za kriterijum gde je sigurnost igrača i svih na klupi najvažnija stvar, da se svi osećaju prijatno.

- Apelujem na navijače Partizana da ovo više nikad ne rade. Ovo je slika koja je otišla u svet, kao i slika od pre tri dana. Šta će ljudi da misle o nama? A isto je bilo, padale su flaše i na prošloj utakmici. Velika je sramota to što su gađali pre tri dana i što su gađali večeras. Kakve veze ima ko za koga navija kad se ovde radi o sigurnosti. Ovde lete flaše, kovanice, upaljači... bilo ko da je domaćin, nikakve razlike nema.

Obradović je potom molio predstavnike medija.

- Sve što vidite napišite. Kad date primere navedite ko podgreva strasti, a ko radi protiv toga. Da li sam bilo šta loše uradio sem da sam molio navijače Partizana da korektno i dostojanstveno navijaju? Da li sam ikada rekao ružnu reč o nekome od kako sam došao? Izgleda da što više pokušavaš da budeš sportista, da te prave ne znam šta... Da se vratimo košarci to bi bilo najbolje za sve.

