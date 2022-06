JOVIĆ ODUŠEVLJEN NAGETSIMA: Radiću sve što trener kaže, želim da upoznam Nikolu Jokića! (VIDEO)

Mladi srpski košarkaš odradio je kontrolni trening sa Nagetsima u sklopu priprema za NBA draft.

Nagetsi imaju 21. pika na Draftu i mogli bi da izaberu Jovića i priključe ga dvostrukom MVP centru Nikoli Jokiću, ukoliko bude dostupan na toj poziciji, pošto se talentovanom Srbinu predviđa plasman između 15. i 30. mesta na draftu.

Jokić je u Koloradu vredno radio, kako bi se čelnici tima uverili u njegove igračke sposobnosti.

"Pokazao sam malo od svega: šut, dodavanje, odbrana, igra na niskom postu. Spreman sam da budem igrač kakvog trener traži. Ako želi da budem šuter iz mesta, biću to. Ako je njegova vizija da se igra u tranziciji, uradiću to. Ako želi da branim svih pet pozicija, probaću i to da radim" poručio je mladi košarkaš.

Novinari su Jovića pitali o slavnom zemljaku sa kojim bi iduće godine mogao da deli svlačionicu.

"Nikad ga nisam upoznao. To je stvar koju sam oduvek želeo da uradim. Nadam se da ćemo se upoznati uskoro! Za mene san postaje stvarnost. Pogotovo zato što treniram sa Nagetsima. Ljudi u Srbiji vole košarku. Jokić je dvostruki MVP, i sada sva deca žele da igraju košarku", rekao je Jović.

Podsetimo, NBA draft je na programu 23. juna.

