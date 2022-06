PEŠIĆ UPOZORAVA SRBIJU: Svi me slušaju, a ne ČUJU, imamo NAJTEŽI put do Svetskog prvenstva!

"Treći prozor prve runde, tako ja nazivam, jer postoji dve runde. Ovo je sada treći prozor prve runde u kojoj su dve utakmice. Kada se završe ove dve utakmice, bez obzira što ćemo se Belgija, Letonija i mi kvalifikovati, mnogo je važno sa koliko bodova ćemo ući u narednu fazu. Dobro je što smo pobedili Slovačku, ali to se neće računati u drugoj rundi", rekao je Pešić i naglasio:

"Vrlo je važno da se zna da idemo u grupu sa Grčkom, Turskom i Velikom Britanijom. Grčka će biti prva jer je oba puta pobedila Tursku. Naša situacija, koliko god pokušavam da to pojasnim, izgleda da me svi slušaju, a ne čuju... imali smo najtežu grupu i u drugoj fazi ćemo imati najtežu."

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Potom je govorio o Letoniji.

"Letonija ne igra Evropsko prvenstvo, imaju samo jedan cilj, a to je da odu na SP. Neću da kažem da su bolji od Litvanije, koja je kandidat za medalju na EP, ali ako znate da su oni pre neko veče dobili Litvaniju sa 20 razlike, doduše, Litvanija nije u kompletnom sastavu, ali i Letoniji je falilo... Uverili smo se koliko je to talentovana ekipa koja je po meni jedan od glavnih favorita, zajedno sa Turskom i Grčkom. Biće borbe do kolena, pogotovo u prvoj utakmici u Rigi. Protiv Belgije su imali 9 hiljada gledalaca. Kod nas se to odavno nije desilo."

Pešić je pojasnio svoj spisak igrača za predstojeću akciju.

"Petruševu treba samopouudanje. Ristić je odličan, Davidovac je vrlo motivisan, Dobrić je u dobrom stanju, Vanja je izvanredan. Dangubić nije igrao poslednje utakmice, znamo ga dobro. Aleksa dobar, Dejan Todorović je isto došao iz plej-ofa. Marko Pecarski, kog smo pozvali da vidimo dokle je stigao, dosta je dobar. Aleksa Novaković je nov, trojka i jedan od najboljih igrača ABA. Boriša SImanić je završio sezonu, računamo na Bobija.

foto: AP

Upitan je za Nemanju Bjelicu.

"Bjelica uradi mnogo stvari koji drugi ne mogu. Uživa zato veliko poštovanje, voli ga trener, saigrači, svi bi voleli da on dobije malo više minuta, ali to je velika konkurencija u timu. Zaslužuje čestitke na tome što je uspeo, napravio je sjajan doprinos ekipi, nadam se da njemu to podiže samopouzdanje, koje mu možda nekada zafali. Nemanja dugo godina igra za reprezentaciju, jedan je od retkih koji je na svim takmičenjima davao sve i uvek je bio tu da pomogne. Ja ga volim iz tog razloga, i koji trener to ne bi voleo? Sretni smo što je među ekipom. Ima ogromno iskustvo, izgrađen je karakter. Ovako jednoj ekipi on dođe kao kec na jedanaest. Radujemo se što je to i ne samo ja, već svi"

foto: Profimedia

Potom i za Pokuševskog.

"Pokuševski nije dobio dozvolu. Želi da igra, ne postavlja se pitanje, međutim, nije dobio dozvolu kluba jer oni smatraju da su kvalifikacije neobavezno takmičenje. Po pravilima ugovora između FIBA i NBA, on mora da se stavi na raspolaganja zvanična takmičenja, a NBA tretira EP, SP i OI kao zvanična. On je kandidat za EP, a da li će mu klub dozvoliti... to ćemo videti. Nije dobio dozvolu da igra kvalifikacije".

foto: Profimedia

Pešić je pričao i o Milošu Teodosiću.

"Mislim da je Teodosić preživeo sezonu. Trenutno je na lečenju. Nadamo se da će igrati na Evropskom prvenstvu. Teo je imao povredu u trećoj utakmici, u finalu protiv Milana. Pod injekcijama je završio seriju, a mi u reprezentaciji ne dajemo injekcije."

foto: AP Photo/Hakim Wright Sr

Spomenuo je i povređenog Bogdana Bogdanovića

"Niko me nije posebno iznenadio. Tarlać je već rekao, izazovna sezona je bila iza nas. Sa svima smo u kontaktu, ima puno povreda, operacija, neki igrači koji su pozvani su operisani. Recimo Trifunović. Radanov je operisan. Teška sezona, neki igrači koji su želeli, koji su iskusni, imaju povrede i na kraju krajeva, nije humano da vršimo pritiske. Nemanja je zdrav, Bobi je zdrav. Bjelica je slobodan agent i može odmah da trenira. Bogdanović je operisan, to je pod upitnikom. Ostaje u Americi do jula, tamo se oporavlja, i posle toga ćemo videti da li će biti dostupan za Evropsko prvenstvo", rekao je Svetislav Pešić.

