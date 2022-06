RASPAD ILI NOVA ERA, KLJUČNI DANI PRED ŠAMPIONOM: Zvezda danas rešava status Radonjića, Davidovac i Holins planski otišli

Navijači Crvene zvezde sa velikom zabrinutošću iščekuju naredne dane posle neverovatnog vikenda, kada su klub napustili Dejan Davidovac i Ostin Holins i kada se spekuliše sa statusom trenera Dejana Radonjića, tačnije njegovim odlaskom sa Kališa.

foto: Starsport

Dežurni dušebrižnici odmah su preko društvenih mreža i gradskih abrova počeli da plasiraju priče o raspadu ekipe koja je u protekle dve sezone osvojila triplu krunu. Tačnije, u poslednjih osam godina čak 17 trofeja, a potvrdila je ime i reputaciju igrajući Evroligu. Sa druge strane, ljudi koji rade u klubu su mirni, kažu da se sve radi planski i da nema razloga za paniku. Crvena zvezda je i prethodnih godina umela da izdrži sve bočne napade u ovo vreme i iz kuloarskih i zlonamernih priča izađe jača i organizovanija.

foto: Starsport

Kurir je pokušao da sazna o čemu se radi? Da li je na Kališu na pomolu raspad kako neki kažu, ili nova era pobednika, u šta su ubeđeni u klubu. Činjenica je da su Crvenu zvezdu napustila dvojica košarkaša kojima su istekli ugovori. Dejan Davidovac posle pet godina napustio je crveno-bele i igraće za moskovski CSKA za neverovatnu godišnju platu od 800.000 evra, plus mogućnost da i naredne sezone ostane u Rusiji. Ostin Holins takođe je otišao kao slobodan košarkaš i to u Makabi za godišnja primanja od 650.000 evra. Valja pomenuti da su obojica košarkaša igrali za prilično manje novca u Crvenoj zvezdi. U klubu kažu da je njihov odlazak bio izvestan jer su im istekli ugovori i da će uskoro stići kvalitetni zamene.

foto: Starsport

Status trenera Dejana Radonjića je ono što najviše brine navijače. Stručnjak iz Podgorice je slobodan, pošto mu je istekao ugovor sa klubom. Kako Kurir saznaje, na stolu ima ponudu za novi dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom i danas, ili najkasnije za dan ili dva biće poznat status trofejnog trenera. Klub želi da zadrži stručnjaka, to nije sporno, međutim moglo bi da se desi da ipak dođe do promena u tom segmentu. Ako je verovati informacijama koje kruže na društvenim mrežama ukoliko Dejan Radonjić ne pristane na novi dvogodišnji ugovor, onda će Crvena zvezda novog trenera tražiti u trouglu - Zvezdan Milošević, Dušan Alimpijević i Milan Tomić. Ne treba isključiti ni Svetislava Pešića, mada je on ugovorom vezan za košarkašku srpsku reprezentaciju.

foto: Starsport

I tu je ključ svega. Kada Crvena zvezda reši pitanje trenera, onda će se pristupiti rešavanju igračkog kadra. Šampion pod ugovorom ima osmoricu igrača - Kalinića, Dobrića, Lazića, Ivanovića, Kuzmića, Lazarevića, Mitrovića i Markovića. Osnova je tu i eventualni odlazak nekoga od njih značio bi i priliv određenih sredstava u klub. O svemu će odlučivati novi trener. Ako ostane, onda će to biti Dejan Radonjić, ako ode, onda neko drugi.

foto: Starsport

Nije tajna da Crvena zvezda radi na pojačanjima i to pre svega na domaćim igračima. Velika želja je Filip Petrušev, koji bi na Kališu sigurno imao prostora da igra. Sve ono što nije imao prethodnih godinu dana u Efesu. Košarkaš je poručio da će u dogovoru sa menadžerom trezveno doneti odluku gde će nastaviti karijeru, ukoliko na Letnjoj ligi ne izbori ugovor u NBA ligi. Činjenice kažu da mu je u Crvenoj zvezdi otvoren prostor, dok bi u Partizanu za minutažu morao da se bori sa Koprivicom, Smajlagićem i Vukčevićem, ukoliko Željko Obradović ne odluči da se zahvali svoj trojici. Ne treba zaboraviti da su se pre nekoliko dana u Beogradu videli Obradović i Miško Ražnatović, sigurno je jedna od tema bio i Filip Petrušev.

foto: Starsport©

Želja Crvene zvezde je i Dalibor Ilić, košarkaš Igokee koji se trenutno nalazi sa srpskom košarkaškom reprezentacijom na pripremama. Ima 22 godine i fantastične fizičke predispozicije, od raspona ruku, visine od 202 cm, šuta i skoka. Igrač koji je dovođen u vezu sa Crvenom zvezdom već nekoliko meseci.

foto: Starsport

Tiha patnja Crvene zvezde je Nemanja Nedović, čiji povratak priželjkuju navijači, ali je pitanje koliko je to izvesno, s obzirom da ima ugovor sa Panatinaikosom. O Marku Guduriću je bezveze i pisati, jer takođe ima unosan ugovor, ali sa Fenerbahčeom. Nemanja Bjelica ima opciju da ostane u NBA i gotovo je izvesno da će je iskoristiti. Crveno-beli do sada nisu promašivali sa strancima, pa treba očekivati da tako bude i ove sezone. Nejt Volters je otišao, Aron Vajt će izvesno njegovim stopama. Ako se zna da su Ostin Holins, Bili Beron, Lorenco Braun, Džordan Lojd, Kevin Panter, Markus Vilijams i još neki košarkaši iz Amerike bili bingo, onda ne treba sumnjati da će neko njihovog kvaliteta tokom leta stići na Kališ.

Kurir sport/A. Radonić