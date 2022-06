NIKOLA JOVIĆ SPEKTAKULARNO PREDSTAVLJEN U MAJAMIJU! Legendarni Pat Rajli: Jedina stvar koju je čuo - NAPORAN RAD!

U Majamiju je na spektakularan način predstavljen Nikola Jović kao novi igrač Hita. Pored Srbina, konferenciji za novinare je prisustvovao i predsednik tima i živa legenda NBA lige Pet Rajli, dok je trener Erik Spolstra bio u sali, ali nije bio na raspolaganju novinarima.

- Mislim da je ovo sjajna šansa za njega. Sastao sam se sa njim, pričali smo oko pola sata i mislim da je jedina stvar koju je čuo – naporan rad. Počeli smo sa celim procesom. I on zna za to. Mladi igrači znaju koliko naporno treba da radiš. Iskoristio je priliku i da mi pokaže neke vežbe koje je radio tamo gde je bio pre Majamija. A, njegov trener je neko kao ja, kome su treninzi tri i po ili četiri sata. I to je sjajno. Ne znam da li će to dobiti ovde, ali on zna šta je naporan rad i sticanje efikasnosti iz svega toga. Ovo je odličan proces za njega, da bude u Letnjoj ligi, da se oslobodi, a mi da ga ne preopteretimo. Od ovog trenutka on počinje sa učenjem - rekao je Rajli, koji je potom objasnio zbog čega su izabrali baš njega kao 27. pika na Draftu:

Pat Riley on Nikola Jovic: “From a defensive standpoint we’ll start from day 1, from a weight training standpoint, from a footwork standpoint, his stance.” “His overall game of package and skills shows versatility.” pic.twitter.com/TTEfcOQms9 — alex (@tropicalblanket) June 27, 2022

Ono što je posebno zanimalo predstavnike "sedme sile" je i da li će Jović dobiti kakvu-takvu šansu u ovako snažnom rosteru Majamija i da li će dobiti mesto u rotaciji:

- Da, 47 minuta po utakmici. Odmah. Stavićemo ga u startnu petorku – nasmejao se ponovo Pet Rajli, pa nastavio:

- Samo se šalim. To je nešto o čemu trenutno ne bi trebalo da se brinemo. Ceo koncept je da je ovde, da ga pripremimo za Letnju ligu, pre svega mentalno. Jer ovo je san, ceo ovaj proces oko Drafta i treninzi... Želimo da ga osvežimo ove nedelje kako bi bio spreman da ode u San Francisko. Šta god da se desi u vezi sa minutažom, treba da prođe kroz trening kamp... Videćemo šta će se desiti. To je to što treba da uradi, ništa mu neće biti dato. Mora da zasluži. I on to zna.

foto: Profimedia

Zatim je reč dobio Nikola Jović, koji je prvo bio upitan o čemu je pričao sa svojim predsednikom!

- Pričali smo pomalo o svemu. Jednu stvar koju sam odmah naučio je da ću morati naporno da radim. I to je ono što znam sa sigurnošću. Pokušaću da dam sve od sebe i nadam se da će se završiti dobro - optimista je Jović.

Usledio je osvrt na njegovu mentalnu pripremljenost, pogotovo za Letnju ligu, o čemu je kazao:

- Uživao sam u svemu tokom ovog procesa. Ovo je prvi put u mom životu da radim ovako nešto. Sigurno da je bilo teško, ali sam mentalno veoma dobro i jedva čekam da zaigram. Volim košarkašku igru, a taj mentalni deo nikad nije bio problem za mene - rekao je Jović da bi se odmah potom osvrnuo na svoju pikenrol igru:

Heat introducing first-round pick Nikola Jovic today. pic.twitter.com/wxlKf7cl5O — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) June 27, 2022

- Timu mogu mnogo da pomognem igrajući pikenrol. Prošle sezone sam igrao protiv mnogo grubih igrača. Što se tiče pikenrola, mogu da uradim mnogo stvari, što ću i pokazati.

A, da li je učio specifično od nekog igrača?

- Učio sam pomalo od svakoga. Ne postoji samo jedan igrač koga gledam. Gledam Dončićev pikenrol, Jokićev niski post, Batlerovu odbranu... Pokušavam da naučim od svakoga ponešto.

Nikola Jović je hodio hodnicima Majamijeve dvorane i kako kaže, ne može da veruje da je tu gde jeste:

- I dalje ne mogu da verujem šta se događa. Posebno u ovoj franšizi. Poznati su po mnogo toga što su uradili. Tako da, šetati ovim hodnicima sa slikama osvojenih šampionata, samo te tera da naporno radiš. To je sve. Kada budem stupio na parket, shvatiću da sam NBA igrač. Sada je to ostvarenje sna - izjavio je on i dodao kako će se uklopiti u postojeći roster Hita:

- Mislim da mi Majami savršeno odgovara. Pogotovo što je veoma takmičarski nastrojen. Ima puno igrača od kojih može mnogo da se nauči. Naravno, daću sve od sebe da pomognem da budu bolji u odnosu na prošlu sezonu.

A, na kojoj poziciji sebe vidi?

- Mislim da sam igrač bez pozicije. Mislim da mogu da igram više pozicija - zaključio je nikola Jović.

