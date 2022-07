SVETISLAV PEŠIĆ O NIKOLI JOKIĆU: Odmah da kažem - jedan je od retkih koji mi je poslao poruku...

Ono što je najviše interesovalo javnost jeste zašto na spisku košarkaša u kvalifikacijama za Mundobasket nema Nikole Jokića.

"Objasnili smo, postoji 28 dana po ugovoru NBA lige i FIBA tokom kojih igrači mogu da budu uz nacionalni tim. Ranije je to bilo 35, sada je 28. Ako bi Jokić igrao u ovim prozorima onda on ne bi mogao da počne četvrtog avgusta pripreme za Evropsko prvenstvo. Mi smo procenili da on ne igra ovaj prozor kako bi se pripremio za Evrobasket. On je inače već počeo sa priprema, indvidiualno. Odmah da kažem da je on jedan od retkih koji je meni poslao poruku da poželi sreću protiv Letonije", otkrio je Pešić.

Što se tiče srpskih košarkaša koji igraju u najjačoj ligi sveta, Bogdan Bogdanović je pod znakom pitanja zbog povrede, dok su ostali na raspolaganju selektoru "Orlova".

"Bogdanović je povređen, ne znamo ni da li će igrati prvenstvo. Doktori su u kontaktu sa njim. Pokuševski nije dobio dozvolu Oklahome da igra kvalifikacije, a za nas bi bilo izuzetno važno da igra, a i za njega bi bilo važno da se uvede u sistem reprezentacije. On je kandidat za Evrobasket. Bjelica i Marjanović su tu. Nemanja Bjelica je slobodan igrač i za njega ne važe pomenuta pravila. Situacija sa Dončićem i Slovenijom je karakteristična jer je on došao i rekao ja igram, Dalas je platio osiguranje od prvog dana priprema. To su stvari na koje jednostavno ne možemo da utičemo", zaključio je Svetislav Pešić.

