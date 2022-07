JOŠ GODINU DANA SARADNJE: Datome produžio ugovor sa Milanom

Datome je prošle sezone u 26 utakmica u Evroligi u proseku postizao sedam poena, a sa milanskim klubom osvojio je titulu i Kup u Italiji.

To će biti druga sezona 34-godišnjeg igrača u Milanu. On je u prvoj pomogao ekipi da osvoji Kup i dodje do "fajnal-fora" Evrolige.

On je u Milan došao posle pet sezona u Fenerbahčeu, sa kojim je osvojio Evroligu 2017. godine, kao i tri titule u turskoj ligi i tri Kupa.

Tokom karijere igrao je još za Montepaski, Virtus, kao i za Boston i Detroit u NBA ligi.

U sezoni 2015/2016 uvršten je u drugi tim Evrolige.

Ukupno je odigrao 267 utakmica u Evroligi i postigao je 2.256 poena, uz 864 skoka. Datome je 23. na večnoj listi Evrolige po procentu ubačenih trojki - 43,9 odsto, pogodivši 352 šuta iz 802 pokušaja. Nijedan igrač nema toliko visok procenat šuta u 600 i više pokušaja, navodi se na sajtu Evrolige.

