MIJAILOVIĆ OTKRIO KOLIKO KOŠTA SPECIJALNA POZIVNICA EVROLIGE: Očekujemo informaciju kada da platimo i bićemo spremni na to

Partizan se posle osam godina vratio u elitno takmičenje, a vajld-kard dobili su zajedno sa Valensijom.

"Vajld-kard ima jedan uslov. I Valensija, i mi, koji smo aplicirali prema bordu Evrolige ona je imala cenu od 500.000 evra. Očekujemo informaciju od Evrolige kada to da platimo i bićemo spremni na to, jer će nama Evroliga dosta finansija da uozbilji, dobićemo još sponzora, biće više prihoda od karata i to je nešto što smo čekali zadnjih deset godina svi zajedno", rekao je Mijailović za "Sportal" i još jednom istakao značaj Željka Obradovića za sve procese u koje je uključen Partizan.

"Što se uloge Željka Obradovića tiče, mislim da je to suvišno govoriti. Željko je najveći košarkaški radnik Evrope svih vremena. Željko ima devet osvojenih titula i sad vi zamislite da imate košarkaški rad iza vas 30 godina i da ste trećinu od toga bili prvi u Evropi. I to govori koliku je on ulogu imao u ovom procesu. Naravno, imao je ulogu i Fajnal-for u Beogradu, i finansijska stabilizacija Partizana, to što smo u Areni", dodao je Mijailović.

