DANTE EGZUM O DOLASKU U PARTIZAN: Igraću plejmejkera, jedva čekam da istrčim pred grobare! VIDEO

Doskorašnji košarkaš Barselone Dante Egzum oglasio se prvi put od ozvančinjea saradnje sa Partizanom.

Egzum je minule zime stigao u Barselonu iz Amerike, pa za sada nema dugo evropsko iskustvo.

"Prošla godina mi je otvorila oči kada je košarka u Evropi u pitanju. Hteo sam da nastavim u Evropi i zato sam potpisao za Partizan. Mislim da je glavni razlog koji me je privukao su navijači. Putovao sam u različite gradove i zemlje, sve je bilo lepo iskustvo", priča Egzum za klupsku televiziju Partizana.

Otkrio je reprezentativac Australije kada je prvi put čuo za Partizan.

"Sa mnogima sam pričao o navijačima Partizana. Svi misle da mi je Najdžel Vilijams-Gos pričao o Partizana, naravno jeste i on, ali zapravo još u Australiji kada sam imao 15 ili 16 godina, imao sam trenera koji je iz Srbije, on mi je pričao da ne postoji ništa kao utakmice Partizana. Znam da je i Džok Lendejl bio u Partizanu. Jedva čekam da istrčim na prvoj utakmici Evrolige pred navijače. Mnogo toga sam čuo i video."

Za kraj pričao je Egzum šta navijači Partizana mogu da očekuju od njega.

"Ideja kada sam došao ovde je da donesem tu agresivnost. očekujem da igram malo više na poziciji plejmejkera da uposlim saigrače. Obožavam da igram u tranziciji, da trčim, da dođem do reketa i tu kreiram. Pokazaću to tokom ove sezone. U odbrani mogu da branim tri pozicije. Igraću čvrsto svaku utakmicu. To mi je cilj", podvukao je novi igrač crno-belih.

Kurir sport