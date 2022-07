ZVALI SU ME IZ CRNE GORE I MAKEDONIJE, ALI JA SAM SRBIN! Lekcija iz patriotizma Vladimira Micova: Ne mogu da igram za TUĐU ZEMLJU

Vladimir Micov nedavno je odlučio da okonča bogatu igračku karijeru. Krilni košarkaš rekao je dosta na karaju ove sezone, pošto je u aprilu napunio 37 godina.

foto: Starsport©

Njegove reči o tome koliko se ponosi time što je Srbin i kako doživljava igranje za reprezentaciju, sviranje himne "Bože pravde" i nošenje nacionalnog dresa, prava su lekcija za mnoge naše sportiste koji su olako, zarad para prodali nacionalni interes i rodoljublje.

Na vrhuncu svoje karijere Vladimir Micov obukao je dres A tima Srbije tokom priprema za Svetsko prvenstvo 2014. godine. Tada je došlo do nesuglasica sa selektorom Aleksandrom Đorđevićem tokom utakmice sa Novim Zelandom. Micov je posle toga okončao rprezentativnu karijeru.

foto: euroleague.net

- Srbin sam! Beograđanin i tako se osećam. Nešto mi nije dozvoljavalo da igram za drugu zemlju. To bi mi narušilo unutrašnji mir. Imao sam ponudu Crne Gore, pa sam u šali tražio stan u Budvi. Joca Arsić me je zvao i za Makedoniju kad je bio selektor, ali nisam osećao potrebu da igram za drugu reprezentaciju, ako već nisam pozvan za Srbiju. To bi mi bilo teranje inata. U pitanju su bile reprezentacije koji nisu napravile rezultat na međunarodnom nivou i nisam želeo da igram za njih samo da bih igrao - objasnio je Vladimir Micov u izjavi za Mocartsport.

Vladimir Micov karijeru je počeo u Beopetrolu, potom je igrao za Crvenu zvezdu, OKK Beograd, Lavove, Budućnost, Partizan, Panionios, Kaha Laboral, Kantu, CSKA, Galatasaraj, Milano. Karijera mu je trajala 21 godinu.

Kurir sport